Експрацівниця РАЦСу "вийшла заміж" за зниклого безвісти воїна та отримала 2 млн грн виплат: гучна афера

В Україні суд розглядає шлюбну аферу, коли колишня працівниця РАЦСу нібито вийшла заміж за військовог, який зник безвісти, та отримує виплати у розмірі 100 тисяч гривень щомісяця. І це при тому, що батьки воїна нічого не знають та ніколи не бачили цієї невістки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

За цією справою ТСН стежить вже майже рік. Позивачка - колишня дружина зниклого безвісти військового, відповідачка - стверджує, що нині вона законна дружина, отже отримує усі його виплати.

Ольга - колишня дружина військового

Колишня дружина військового Ольга виступає представником доньки - спільної з ексчоловіком дитини, яка і має отримувати виплати батька. Вона каже, що відповідачка оформила фіктивний шлюб заднім числом, аби отримувати за чималу суму. Суд першої інстанції визнав шлюб неукладеним. Далі почалася судова тягонина з апеляцією. Ідеться, зокрема, про ті докази, які неможливо було надати під час судових слухань першої інстанції. Таких доказів у адвокатки відповідчки немає. Суд відхиляє одне клопотання за іншим. Попри це, захисниця закидає апеляційний суд новими клопотаннями.

"Суд порадившись на місці ухвалив Біднюк Яні Всеволодівні і її представнику відмовити в задоволенні клопотання про приєднання зазначених доказів. Суд не буде їх перелічувати, бо це документи на 100 аркушах", - сказав суддя.

Тобто 100 аркушів доказів, які чомусь не були надані під час судових засідань першої інстанції. Суддя запитує Яну Біднюк про деталі дня укладання шлюбу. Цього разу судове засідання тривало 4 години. І суд постановив відхилити апеляційну скаргу Яни Біднюк і лишити рішення Дніпровського суду не змінним. А саме – визнати шлюб неукладеним.

А що ж із виплатами зниклого безвісти?

Яна Біднюк, яку звинувачують в шлюбній афері

"Але для того щоб відновити ті виплати бойового утримання зниклого безвісти батька мені треба, щоб військова частина прийняла відповідне рішення", - каже адвокатка позивачки Катерина Кукарека.

Адвокатка позивачки каже - військова частина не припинила нараховувати Яні Біднюк по 100 тисяч гривень щомісяця.

"І це військова частина вчинила вже після винесення рішення суду першої інстанції. Питання виплат у період, коли Біднюк вже їх отримувала з травня 2023 року по червень 24 року – це більш ніж півтора мільйона гривень, які Біднюк отримала незаконно. І тепер вже з червня по листопад – це ще 500 тисяч", - каже адвокатка.

Засідання суду щодо позову колишньої дружини військового

Адвокатка сподівається, що після рішення апеляційної інстанції – військова частина прислухається до рішення суду і зупинить виплати на користь Яни Біднюк.

Всі решта питань, а саме хто зробив підпис замість військового, як перерахувати виплати, і чи можливо повернути дитині 2 мільйони гривень від людини, яка називає себе новою дружиною її батька, чи були до цієї схеми долучені працівники Міністерства юстиції – усе це вже розглядатимуть у кримінальному провадженні.

Таємно одружилась із військовим заради виплат? Продовження резонансного розслідування

Раніше батьки війського розповіли ТСН, що вони нічого не знають про "нову дружину" свого сина, який зник безвісти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВИНИ ЗА ВЕЧІР 29 ЛИСТОПАДА - П'ЯТНИЦЯ

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