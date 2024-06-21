Цинічна афера: у Києві працівниця РАЦСу "одружилась" зі зниклим воїном і заробила на цьому 1 млн грн

В одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, у Києві у день розпису його не було. А з РАЦСу - жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця - колишня працівниця РАЦСу.

То який вердикт оголосив суд - у сюжеті кореспондентки ТСН Ірина Коваленко.

Колишня дружина зниклого військового переконана, що чоловік не одружувався знову

За цією справою у Дніпровському суді Києва ТСН стежила упродовж року. Позивачка Ольга - колишня дружина бійця, діє від імені малолітньої дитини. За словами Ольги, цей шлюб не міг бути укладеним, бо її колишнього чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в РАГСі. І він не ставив свого підпису. Про що свідчить висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ольга

Яна Біднюк - жінка, яка називає себе законною дружиною зниклого безвісти бійця. За її словами, вона розписалася із чоловіком 2 серпня, а потім він поїхав на службу. За місяць він зник безвісти під Бахмутом. ТСН не показує обличчя бійця і не розголошує його ім’я-прізвище. Адже все ще є сподівання, що він може бути у полоні і це може йому нашкодити.

"До мене 16 вересня з військкомату прийшли і вручили мені сповіщення, що він безвісті зниклий", - каже Ольга.

Саме Ольгу, як матір дитини бійця, особисто сповістили про зникнення і перші місяці вона, як опікунка отримувала його бойові - 100 тисяч гривень на місяць. А раптом через пів року після зникнення чоловіка надійшло сповіщення з військової частини - виплати її ексчоловіка тепер отримує нова дружина Яна Біднюк.

У Дніпровському РАЦСі Києва відмовились коментувати це

У Дніпровському РАЦСі Києва, де одружувалися Яна Біднюк і нині зниклий боєць, надавати будь-які коментарі щодо цього шлюбу відмовилися. І за дивним збігом обставим саме тут колись працювала і Яна Біднюк. Вона й зараз працює в системі РАЦС, в Міністерстві юстиції.

Колишня начальниця Яни Оксана Воротнікова – керівниця Дніпровського РАЦСу відмовляється відповідати на будь-які запитання ТСН.

Що каже "нова дружина" зниклого бійця

А от Яна Біднюк на засіданні суду розповідала, що вона зі своїм майбутнім чоловіком і на море їздила відпочивати, і до Львова на Різдво. От тільки жодних фото звідти не має.

Яна Біднюк плуталася у хронології подій у день розпису. Хто де був, коли вона пішла в перукарню, коли ходили за обручкою. Каже, що чоловік приїжджав до Києва ще в червні. Хоча за даними з його частини, з дня мобілізації, 25 лютого 22-року, він у відпустці не був, в медроті теж, СЗЧ не мав. І рапортів про відпустки, і рапорту на одруження у військовій частині не мають.

У адвоката Яни Біднюк доказів немає, що чоловік був у цей день в Києві.

"Він не фотографірується ніколи", - каже Яна Біднюк.

Утім із офіційною дружиною фото є, а з Яною Біднюк - ні фото, ні свідків навіть зі шлюбної церемонії. У суді свідчення давав і батько зниклого військово. Яну Біднюк він не просто бачить вперше. Він взагалі не знав про існування цієї жінки в житті свого сина.

Яна Біднюк

Вирок суду

Суд досліджував усі документальні докази, які надавали сторони. Однак доказів, які б засвідчили перебування чоловіка у Києві і тим паче у РАЦСі в день розпису – адвокатка Яни Біднюк не надала. Натомість вони подавали на відвід судді. Суддя відвід відхилила. А під час дебатів, коли на цій стадії жодні докази вже не подають, раптом адвокат Яни Біднюк надає відповіді з військової частини зниклого бійця, де саме розміщувалася їхня рота.

Мовляв - розміщувалася поблизу населеного пункту Бородянка Київської області. Але суддя змісту цих документів дивується. Ольга, додає - колишнього керівника роти, на слова якого посилається сторона захисту, вона знала і давати пояснення цього року він не міг. 17 серпня 2023 року він героїчно загинув, бо евакуйовував людей. Суд відмовив у приєднанні цих доказів. Через 2 години суддя виходить із нарадчої кімнати з вироком: "Визнати шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом держреєстрації актів цивільного стану у місті Києві, між військовим та Біднюк Яною Всеволодівною актовий запис від 2 серпня 2022 року неукладеним".

Дніпровський РАЦС за рішення суду має анулювати актовий запис. Адвокат Яни Біднюк каже - буде подавати апеляцію. А от хто саме підробив документи і підписи – це вже визначатиме інша, кримінальна, справа. Зараз по ній триває слідство. За час розгляду цієї справи – Біднюк отримала бойових виплат на понад 1 мільйон гривень.

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