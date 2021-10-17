Цинічна афера: замість щеплення медики за гроші зливають вакцини в каналізацію

В Україні щодня фіксують рекордну кількість інфікованих коронавірусом.

За останню добу в Україні зафіксували заражень коронавірусом у 18 тис. 881 людини. Це черговий антирекорд цієї осені. До абсолютного максимуму захворюваності – понад 20 тисяч інфікованих за добу, як було навесні, вже навіть не крок, а пів кроку. А нинішній спалах набирає обертів.

Про це 17 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

"Червона" хвиля вже починає заливати країну. До Херсонської області, де оголосили найвищий рівень епіднебезпеки від 15 жовтня, вже від 18 жовтня додадуться ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Буквально захлинається від шпиталізацій і Харківщина, хоч на карті все ще позначена помаранчевим кольором. Волонтери б’ють на сполох.

"Якщо хтось погано розуміє, що відбувається, - готова віддати на кілька годин свій телефон - приймати дзвінки. Три дзвінки з чотирьох - із Харкова. Місць немає. Ніде. Жодних. "Швидкі" не встигають приїжджати. Сатурація 30, сатурація 20, сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Жодні гроші, жодні зв'язки, жодні дзвінки. Система не впоралася", - написала у Facebook Леся Литвинова. Вона разом зі своїм фондом від початку пандемії намагається забезпечити киснем тих, кого українська медична система залишила без головного - можливості дихати.

Коронавірус в Україні: майже 19 тисяч нових заражень за добу

І все це - на тлі стійкого небажання більшості українців вакцинуватись. І що ще страшніше - до махінацій зі щепленнями іноді приєднуються самі медичні працівники. Про торгівлю сертифікатами були повідомлення вже не раз. А днями стало відомо про майже фантастичну за своїм цинізмом історію. Суть цинізму в тому, що українці, особливо в прикордонних регіонах, де багато заробітчан, ідуть у пункти щеплення. Щоб отримати абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим у Європі "Пфайзером". А на ділі – замість уколоти їм вакцину її дози місцеві медики просто зливають у рукомийник. Вакцину, яка здатна зберегти життя, просто спускають у каналізацію. Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній ативакцинальний туризм. Ціна такої послуги - 2-2,5 тис. грн.

Тим часом офіційно зафіксовано, що за останні три місяці 98% шпиталізованих із COVID-19 в Україні – не вакциновані.

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