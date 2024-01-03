Цинічні ракетні удари по Україні: якою була реакція Британії, Німеччини та інших країн ЄС

Європейський Союз підтримує Україну – так після масованого обстрілу України висловився голова Європейської ради Шарль Мішель. І додав - це очевидний доказ, що Росія точно не зацікавлена в мирних переговорах. Міжнародна реакція засудила атаки на Україну. Лунали вимjги надати Україні більше зброї та систем ППО.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН у Європі Наталії Фібріґ.

Реакція Британії

Коли Україна оговтувалися від масованої російської атаки, прем'єр-міністр Великої Британії подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.

Ріші Сунак "висловив співчуття українцям, які загинули і були поранені в результаті варварських російських авіаударів, і розповів про подальші поставки летальної зброї Україні, - повідомив після розмови речник Даунінг-стріт.

Після обстрілу українських міст наприкінці минулого року Лондон окрім співчуття та занепокоєння заявив про передачу Україні сотні нових ракет для систем ППО для кращого захисту українського неба.

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Чому німці бояться передати далекобійні ракети

І поки Британія вже надає Україні далекобійні ракети Storm Shadow, Німеччина і досі не наважується передати ракети дальнього радіусу. Тим часом МЗС Німеччини відзначає, що життя українців уже рятують передані Німеччиною системи ППО.

Щоби ці слова підтримки не обернулися на порожній звук, Україні потрібно більше боєприпасів, запчастин, і Taurus треба передавати негайно. Так в інтерв'ю німецьким ЗМІ заявила голова комітету німецького Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

За передачу німецьких ракет Україні виступають урядові партії Зелених та Вільнbх Лібералів, однак, як пишуть німецькі ЗМІ, гальмує відомство канцлера - через острах, що Україна може ракетами вглиб Росії, або що українцям треба буде надавати персонал, або геодані, а це для канцлера Олафа Шольца надто великий ризик увійти в війну.

Цієї суботу під відомством канцлера українські активісти проведуть пікет, щоби надихнути німецьке керівництво на більшу рішучість.

Реакція керівництва ЄС

Тим часом європейці вимагали більше підтримки для України та обіцяли, що Росія не залишиться непокараною. Що навмисні обстріли цивільних осіб та об'єктів інфраструктури - не просто порушення міжнародного права, а воєнний злочин нагадала генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Покарання Росії обіцяють і в Європейському союзі, так про це в соцмережах написав високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеф Боррель: "Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру. Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини".

Реакція країн Балтії та Чехії

"ППО для України - негайно!" - написав президент Литви Гітанас Науседа і додав, що "українці роблять дива з західними системами ППО, однак систем треба більше".

Це підтвердив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. А глава МЗС Чехії написав, що "Росія звинувачує інших у геноциді, а сама лицемірно бомбить цивільні об'єкти та вбиває невинних".

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Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожого обстрілу напередодні, дві людини загинули і 49 зазнали поранень.

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