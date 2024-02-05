Цинічний обстріл Херсона Росією: люди горіли заживо, багато загиблих (фото, відео)

Російська терористична армія 5 лютого здійснила масований обстріл Херсона. Станом на зараз відомо про 4 загиблих і 1 пораненого. Пошкоджені приватні будинки, Свято-Успенський собор та музей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Що відомо про жертв росіян в Херсоні

З тимчасово окупованого лівого берега окупанти знову вгатили по Херсону. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті зайнялась пожежа. Загорівся автомобіль, в ньому рятувальники знайшли тіла двох чоловіків - сорока п'яти та п'ятдесяти років.

Загинула шістдесяти шестирічна жінка - вона під час денного обстрілу була на вулиці. Також через цей ворожий удар постраждав чоловік, його з вибуховою травмою ушпиталили.

Обстріл міста: що відомо

А о першій ночі росіяни вгатили по собору у середмісті Херсона. Уламок снаряда застряг в інсталяції великодньої писанки, яка встановлена на подвір'ї храму. Сам Свято-Успенський собор обстріляний з центрального входу - його стіни посічені, а шиби потріскані.

Собор у Херсоні / Фото: Херсонська ОДА

До самого ранку рятувальники гасили пожежі у Корабельному районі обласного центру. Внаслідок обстрілів одночасно загорілося кілька приватних будинків.

Пожежники гасили займання - під повторними ворожими обстрілами, комунальники намагалися відновити електропостачання, яке зникло після атаки. Тим часом газовики ліквідовували аварії на пошкодженому газопроводі приміських сіл -Садовому, Придніпровському та Антонівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові атаки окупантів на Херсон! Ворожі снаряди влучили у середмісті – є загиблі та поранені!

Нагадаємо, через обстріл Херсона правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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