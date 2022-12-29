Ціновий експеримент: наскільки цього року здорожчав набір однакових продуктів

За цей час розмір чеку виріс вже майже удвічі.

Щороку ТСН показує наприкінці грудня сюжет про закупівлю і супермаркеті та базарі один і той самий набір продуктів, щоб порівняти чеки з попереднім роком.

Продавчиня Тетяна на одному із столичних базарів моніторить вартість капусти від 2017 року. Тоді вона коштувала - 35 гривень Вже у 2020 - 40 гривень, так було і минулого року.

Закордонні вітаміни подорожчали з року в рік. Гранат у 2017 році коштував 50 гривень за кілограм. Цьогоріч вартість виросла втричі - кілограм 150 гривень.

Яйця стали окремим пунктом здорожчання. В 2017 за десяток треба було віддати 31 гривню, у 2019 вони були дешевшими - 27 гривень. Минулого грудня коштували вже 38 гривень, та цього року рекорд - 63 гривні.

У місці закупу цих продуктів завжди фіксувався і курс долара. “Цінник, який захотілося запам’ятати - долар у грудні 2019 в середньому коштує 23 гривні за один. Долар у 2020-му купують за 28 гривень і продають за 28.38 копійок. Грудень 2021 і долар коштує в районі 27 гривень”, - зазначалось в сюжеті.

Та цього року вперше за всі роки експерименту, курс долара та євро не оголошують публічно. Та відомо, що один євро сьогодні можна купити за 42 гривні 60 копійок, а один долар за 40 гривень і 40 копійок.

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Що ж до цін у супермаркетах, тут вибрали 5 продуктів, які будуть їсти українці навіть через 20 років.

Кілограм жовтої цибулі 2017 - 5.49. За рік додав аж 13 гривень 50 копійок, та вже у 2019-ому здешевшав на десятку - 8.99 і у 2020 продовжив падіння. Та в 2021 вартість зросла утричі - 15.49. Та в 2022 - рекордна ціна - 28 гривень 39 копійок.

Картопля зростала в ціні всі ці роки експерименту ТСН від 5.99 у 2017 році, і до 17.99 минулоріч. На диво картопля виявилась єдиним продуктом у списку, який не додав ані копійки у 2022 році.

А ось як змінювалася вартість хлібини: паляниця хліба чорного українського - 12 гривень 57 копійок у 2017 році. За рік ціна стала вищою за понад три гривні, ще сім додалися у 2019. 30 гривень 99 копійок - це була вартість на грудень 2021 року, зараз додалися ще 4 гривні за рік - 35 гривень 14 копійок.

Сало в супермаркеті також весь час лише дорожчало - від 250 гривень за кілограм до 389 гривень 58 копійок за таку ж вагу вже цього грудня.

Вартість 900 грамів молока була у 2017 році за 19 гривень 99 копійок. За рік здорожчав на три гривні, ще на три на наступний рік. І так до 2021 року. Цьогоріч за пляшку молока доведеться віддати 39 гривень 99 копійок.

Результат чеків за 6 однакових продуктових наборів:

2017 рік - 296, 34

2018 рік - 343, 81

2019 рік - 360, 80

2020 рік - 397, 58

2022 рік - 512 грн.

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