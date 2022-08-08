Цирк у Дніпрі прихистив колег із окупованих регіонів і тепер на манеж виходять тварини-біженці і поранені клоуни

Чимало артистів цирку через широкомасштабне вторгнення втратили домівки, та знову виходять на манеж, щоб підтримати цивільних, а також допомогти вимушеним переселенцям повернутися до життя, йдеться в ТСН.

Нарешті на манежі після трьох поранень - клоун Гена за широкою посмішкою ховає біль від пережитого на Луганщині. «Я вибрав цю професію, щоб приносити радість людям, тому байдуже, що в мене тут. Важливо, щоб люди цього не помічали. Мій рецепт – це усміхнення. Усміхатися завжди і всім. Нести добро – насамперед», - каже артист цирку, який п’ятнадцять років пропрацював клоуном.

Широкомасштабне вторгнення росіян його застало вдома в Рубіжному. «Прилетіло мені в ногу, в поперек та в руку. Уламки, міна впала поряд зі мною. Я встиг лише впасти. Пролежав удома, мабуть, із тиждень. Лежав, не вставав. Там ні лікарів не було, нічого. Там ніхто допомогу не надавав, крім сусідів», - розповідає чоловік.

Коли зміг бодай стати на ноги, почав вибиратися і рятувати маму. Вона дивиться на виступ сина і нарешті посміхається. Каже, бодай на мить забула, що втратили все, що мали. «Трохи легше у голові. Просвітлення, бо розслабляєшся. Та він змалку такий! Любить пожартувати, посміятися», - каже мама артиста.

Морський котик-переселенець Сем завзято виконує трюки. Він дивом вижив під обстрілами в Харкові під час гастролей в лютому, його домівка у Скадовську під окупацією. Тренер згадує, як рятував Сема, попри небезпеку для життя обох.

«Перші десять днів я був у гуртожитку в Харкові, а він за 25 хвилин в цирку. Під обстрілами. Треба ж будо кормити його, і за водою слідкувати. І взагалі дивитись за станом тварини. Він більше як друг, а не тварина якась. Я б його не залишив», - переконує Анататолій.

Заледве вивезли малого до Дніпра, окремо збирали басейн. Де не вистачило солі для води у часи дефіциту. Нині їх прихистили у дніпровському цирку.

Наважилися відновити виступи на великому манежі - у дніпровському цирку вирішили підтримати артистів, що лишаються в місті. Квитки продають з обмеженнями, аби в разі повітряної тривоги усі глядачі змогли швидко дійти до укриття. «На кожному секторі стоїть контролер і показує, куди йти людям. Поставилеи стільці, лавки, питну воду, медсестру з медикаментами. Всі йдуть назустріч, щоб принести якусь радість і переселенцям, та й своїм також», - твердить генеральний директор цирку Віктор Шабатько.

Носухи та песики, теж врятовані з Харкова і дресирувальниця Дар’я Майчук вперше після повномасштабного вторгнення виходить з вихованцями на велику арену. Після пережитого вона радіє, шо може знов радувати глядачів. Та після виступу таки не стримує сліз. Її чоловік, що виступав разом із нею, нині захищає Україну від ворога. «Хочеться подарувати дитинство діткам, але біля великого манежу я зрозуміла, що мені дуже важко без мого чоловіка. Він у мене помічник. Він досконально знає свою роботу», - каже Даша.

Глядачі неабияк підтримують артистів. Нині у дніпровському цирку виступи двічі на тиждень. Та якщо охочих буде вдосталь, обіцяють і частіше.

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