Цивільні астронавти взяли з собою на орбіту запис "Kings of Leon" та іграшкового песика: у всього є мета

Цивільні астронавти взяли з собою на орбіту запис "Kings of Leon" та іграшкового песика: у всього є мета

Екіпаж вийде на орбіту 575 кілометрів.

«Натхнення 4» - перша місія, до складу якої увійшли лише непрофесійні астронавти, відправилася у космос. Бізнесмен Джаред Айзекман, помічниця лікаря Гейлі Арсено, геологиня Сіан Проктор та інженер Кріс Семборскі. На орбіті Землі, на відстані близько 575 кілометрів над рівнем моря, вони мають провести 3 доби. Старт відбувся із миса Канаверал у Флориді.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Четверо майбутніх астронавтів за кілька годин до старту пройшли останній медичний контроль. Машини із астронавтами під’їжджають до «Фалькона 9» - багаторазової ракети, розробленої компанією Ілона Маска SpaceX. Як і професійні астронавти, що літали до них, перед посадкою у капсулу лишають автографи. Зворотній відлік і без затримок у призначений час «Фалькон 9» відривається від Землі.

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Перші після старту хвилини, коли екіпаж долає перенавантаження, перші випробування - астронавти подають знаки, що все добре. Ступені ракети успішно відстиковуються. Астронавти лишаються у панорамній капсулі, в ній за три доби мають приводнитися в Атлантичному океані. Учасники місії пройшли справжні, хоч і короткі тренування за програмою "НАСА".

Гейлі Арсено за інших умов ніколи би не пройшла відбір у космос. У дитинстві перенесла рак кісток, і тепер частину ноги Гейлі заміняє внутрішній протез. Вона стала асистенткою лікаря у тому самому шпиталі «Сент Джуд», де колись врятували її. Одне із завдань цієї місії - зібрати 200 мільйонів доларів на онкологічні дослідження. І провести низку наукових експериментів.

«Ми беремо з собою запис групи «Kings of Leon», їхній новий хіт. Ми його програємо на орбіті, а потім виставимо на аукціон на користь лікарні «Сент Джуд», - розповіла дівчина.

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Але глобальний задум - набагато ширший. Ідея відправити на орбіту Землі непрофесійний екіпаж належить власнику SpaceX Ілону Маску. Людина невдовзі стане міжпланетним видом - переконаний він. Літатимуть усі. Маск пропустив уперед мільярдерів Бренсона і Безоса, які встигли злітали у кількахвилинні космічні мандрівки. І утілив більш масштабний і амбітний проєкт.

Екіпаж вийде на орбіту 575 кілометрів. Це визначально і історично - це буде найбільший показник із часів місії «Хаббл». Вони будуть навіть вище орбіти «Хаббла» і Міжнародної космічної станції.

П’ятим у цьому екіпажі виявився іграшковий песик - символ лікарні «Сент Джуд». Коли вони повернуться, Гейлі Арсено хоче розповісти своїм маленьким пацієнтам - неможливого немає.

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