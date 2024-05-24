Цивільні, які зустрічали окупантів, та шокувальне співвідношення сил: воїни розповіли, що відбувається у Вовчанську

На початку співвідношення сил було 60 до 1 на користь окупантів.

Бої за Вовчанськ не затихають ні вдень, ні темною порою. Хоча загальна інтенсивність війни на одній з двох ділянок вторгнення росіян, останніми днями серйозно зменшилась. Принаймні, кількість ворожого артилерійського вогню, кажуть українські оборонці міста - впала разів у 5. Водночас спроби окупантів закріпитися у центральній частині Вовчанська й форсувати річку Вовчу - не припинились.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Окупанти нищать Вовчанськ, але деякі колаборанти радо їх зустрічали

Не лише сам Вовчанськ, а й прилеглі довколишні села, московити вже понад тиждень методично розбирають за допомогою далекобійної ствольної артилерії, а там де не дотягуються, б’ють великокаліберними, реактивними.

Окупанти знищили майже усі громадські споруди у місті. Після чергової хвилі ворожих артилерійських обстрілів та прильотів авіаційних бомб - вже сьогодні вкотре спалахнули багатоповерхівки у північній частині Вовчанська. Середмістя - спалене й розтрощене на друзки. У тім мотлоху, геть складно впізнати вчорашні школи, церкви та адміністративні споруди.

Вовчанськ

Поміж того жахіття у кількох місцях українські аеророзвідки розгледіли неживих цивільних. На центральній вулиці, вбитого чоловіка, поруч з своїм велосипедом. На самім північному березі тутешньої річки - жінку, в інвалідному візку.

Натомість, цивільні у Вовчанську, каже командир 17-го українського мотопіхотного батальйону 57-ої бригади, як з’ясувалося, дуже різні.

"Є кількість людей, які зустрічали, дійсно зустрічали ворога. Зустрічали й показували пальцем, в які погрєба заходити, де-які підвали", - каже “Умка”, командир 17 ОМПБ 57 ОМБр ЗСУ.

Як окупанти штурмують позиції ЗСУ

Ворожі піхотинці лише лише у першій половині доби, щонайменше, чотири рази намагалися пройти у бік річки й закріпитися поміж руїн центральної частини Вовчанська. Та з тих спроб у московитів нічого не вийшло.

"Це уже четверту хвилю сьогодні, противник намагався штурмувати наші позиції. Відповідно, було нанесено враження засобами артилерії, колективної зброї і піхоти. Противник поніс втрати", - каже “Марцин”, заступник командира 17 ОМПБ 57 ОМБр ЗСУ.

Вовчанськ

На початку співвідношення сил було 60 до 1 на користь окупантів: як це змінилось

Насправді, втрати рашистів у Вовчанську - просто шалені. У перші кілька діб ворожої атаки на Вовчанськ, співвідношення московитської піхоти до кількості українських захисників, кажуть офіцери 17-го мотопіхотного, було 60-ят до 1. Сьогодні, ситуація - вже, суттєво змінилась.

"Було таке, що да - за ніч, могли знищити, до 30-ти чоловік особового складу противника", - каже військовий.

Зараз танки у Вовчанськ не заїжджають. Немає окупантів у Вовчанську і на південному березі місцевої річки. Хоча, намагалися форсувати московити Вовчу - з півдесятка разів. Натомість, на північному березі і тепер є та заважають спробам московитів - просуватися, українські воїни.

Так само, у північній частині Вовчанська, наші розвідники дотепер помічають - цивільних. І, схоже, що цивільних у Вовчанську залишилося - точно, що не один і не два.

Вовчанськ

"Сьогодні противник зайшов штурмувати наші позиції. Звідси працює весь вогонь артилерії, автоматичні гранатомети, АГС МК - місцевий просто вийшов і так іде спокойно, по вулиці", - каже “Гном”, начальник артилерії 17 ОМПБ 57 ОМБр ЗСУ.

Воїни 57-ої мотопіхотної допускають, що то міг би бути перевдягнений у цивільне ворог.

Військові кажуть, зараз співвідношення сил у Вовчанську різниця зменшилось - орієнтовно 1 до 10.

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