Цивільних розстрілюють просто на вулицях: окупанти вдруге влаштували пекло у Вовчанську (відео)

Всім іншим людям, які не встигли евакуюватися із міста, зробити цього не дають й натомість зганяють у підвали.

Російські окупанти не дають цивільним евакуюватися з частини окупованого Вовчанська на Харківщині. Місцевих, які досі не виїхали, розстрілюють просто серед вулиць. Уже стало відомо про кілька моторошних історій.

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Рашисти розстрілюють людей у Вовчанську

Люди не витримують російської окупації і прагнуть евакуюватись, але російські загарбники не дозволяють мирному населенню виїхати з окупованої частини міста Вовчанськ, а іноді просто розстрілюють мирних людей. Про це в етері Еспресо розповів голова волонтерської організації "Рух Вільний Харків" Євген Бєлов.

"Під час евакуації в нас бували різні випадки. Одного разу ми приїхали за бабусею і вона сказала, що буде готова через три дні. Вже того ж вечора на цю вулицю у Вовчанську зайшли російські війська. Тому такі люди не евакуюються тому, що ще не зібрані, або через те, що когось чекають. Зараз евакуація цивільного населення на Вовчанському напрямку дуже складна. Є частина людей, які через різні причини не евакуювались. Дехто з них вважали, що окупація їх омине. Потім ці люди евакуювались самі, або ми їх забирали", - сказав він.

Він розповів, що загарбники не випускають людей з окупованої частини міста і навіть розстрілюють цивільних на вулиці.

"Люди просто не витримують окупації. Вовчанськ уже був окупований, але тоді російські війська пройшли місто і рухались у бік Харкова. Зараз ситуація дуже складна. Бої тривають у самому Вовчанську і російські війська банально не випускають цивільних на евакуацію. Вони розстрілюють людей просто на вулиці. Росіяни банально вбивають людей, які залишились у місті", - додав Бєлов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕКЛО У ВОВЧАНСЬКУ! Цивільних розстрілюють просто на вулицях!

Розстріл волонтерів

І це далеко не перші випадки розстрілу цивільних у Вовчанську. Коли окупанти розпочали свій наступ наприкінці травня, стало відомо і про розправу над волонтерами. Це були двоє чоловіків, які на власному авто кинулися до Вовчанська, аби вивезти звідти родину, але так і не доїхали до місця призначення. Згодом знайшлися свідки, які розповіли, що волонтери не просто зникли - їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

Що кажуть свідки?

Свідком трагедії, пише Болвінов, став 19-річний хлопець, який приїхав до Вовчанська рятувати свою бабусю, але і він став жертвою окупантів, хлопцю дивом вдалося врятуватися.

Що відомо про волонтерів?

У коментарі «Суспільному Харків» голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що жертви окупантів - це двоє чоловіків з Київщини, які без узгодження дій з поліцією та місцевою владою виїхали до Вовчанська. За словами голови адміністрації, волонтери не знали, що не потрібно їхати у північну частину міста.

Прострелили палець цивільному!

А щойно місцевих людей вдалося евакуювати – ті розповідали чергові моторошні історії. Одному з чоловіків рашисти прострелили палець, бо той не захотів відчинити їм двері.

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Розстріл місцевого та зникнення чоловіка

Тоді ж у прокуратурі завели ще дві кримінальні справи. За даними слідства, у селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель.

Цивільних беруть у полон?!

Також люди, врятовані з Вовчанська днями, розповідали журналістам, що до евакуації вони кілька діб просиділи у полоні росіян, але дивом їм вдалося втекти. У полоні їх змушували надавати окупантам медичну допомогу.

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Що розповіли врятовані?

Володимиру та Світлані вдалося врятувати. За словами жінки, саме її окупанти примушували накладати бинти на ноги поранених російських військових. Також під час перебування у підвалі полонені чули розмови росіян про наміри їх розстріляти. Володимир та Світлана кажуть, що у полоні залишилось ще багато людей. Зокрема, окупанти утримують цілу сім’ю та бабусю. У прокуратурі взялися розслідувати і цю справу.

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Заява міністра МВС

Крім цього, 16 травня стало відомо і про випадок, коли окупанти розстріляли чоловіка у Вовчанську, який намагався від них втекти. Всім іншим людям, які не встигли евакуюватися, зробити цього не дають й натомість зганяють у підвали. Що відомо про нові звірства росіян – у своєму телеграм-каналі розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Росіяни готуються до штурмів?

21 липня на офіційному Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання Харків з’явилась інформація, що в операційній зоні ОТУ "Харків" росіяни намагаються прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини, готуючи нові штурми у Вовчанську та Глибокому

«В операційній зоні ОТУ «Харків» російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону наших військ на півночі Харківщини. У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БпЛА для дистанційного мінування місцевості», - сказано у заяві.

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Які бригади Росія кинула під Харківщину?

У районі Глибокого Росія перемістила додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Готуючись до штурму, противники використовують безпілотники для дистанційного мінування місцевості.

Також окупанти намагаються посилити свої позиції, перекидаючи додатковий особовий склад 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії в район Мурома. В районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій.

Також підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії ЗС РФ виведений на відновлення, а його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону «Ахмат». Крім цього, в ОТУ «Харків» повідомили, що ворожого вдалося мінуснути за добу і скільки росіян стало «хорошими».

«Загалом протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. Ворог наніс в напрямку позицій наших військ 10 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, завдав 4 ракетні удари та наніс 32 удари дронами-камікадзе. Здійснив 396 обстрілів позицій Сил оборони України. Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває. В ході боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 113 осіб. Втрати озброєння та військової техніки противника склали 29 одиниць. З них: 2 танки, 5 артилерійських систем, 8 одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці спецтехніки, 11 безпілотних літальних апаратів. Знищено 72 укриття для особового складу противника, 1 пункт зберігання боєприпасів.Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації», - зазначили у ОТУ.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів, чи є загроза прориву росіян на Харківщині та Сумщині.

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