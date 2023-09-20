Цієї зими ЗСУ будуть в зовсім інших умовах: Черник назвав особливість

Ця зима буде відрізнятися від минулорічної, адже активність руху ЗСУ буде вищою. Тобто прийде точка, коли ми суттєво зможемо посунути ворожі артилерійські рубежі і важка техніка, надана нашими союзниками, зможе безперешкодно рухатися взимку дорогами.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик Петро Черник.

“Ми почали отримувати великий бронепакет з лютого. Зима вже практично закінчувалася. Ми не мали тієї кількості якісної бронетехніки, яку ми маємо наразі. Зараз підійдуть Abrams, хай 31 машина — це повноцінний батальйон, але все ж таки вони почнуть працювати”, — каже експерт.

“Найголовніша деталь — у травні ми змінили філософію винищення ворожої артилерії. За півтора роки, які ми воюємо, ми в середньому винищували в межах 200 артилерійських систем на місяць. Саме таку кількість росіяни могли знімати зі складів, ремонтувати і доправляти до бою”, — розповів Черник.

“Нагадаю, що на складах у них 10 тисяч, а то й 15 тисяч старого радянського мотлоху. Треба — дійдуть до самохідної установки СУ-100 часів Другої світової війни, там доволі непогана робоча гармата. Але більше ніж 200 — максимум 300 одиниць на місяць вони постачати не можуть. Просто фізично не може впоратися їхній воєнно-промисловий комплекс в частині ремонту”, — зауважив військовий аналітик.

“А ми в травні знищили 553 установки, у червні — 688, у липні — 677, у серпні — рекордні 691, зараз кожного дня ми демонструємо практично нові рекорди, навіть вийшли в добових показниках до 40 гармат. Думаю, що у вересні буде новий рекорд. Тобто ми винищуємо як мінімум 1:3”, — говорить експерт.

“Це означає, що прийде точка, коли ми суттєво зможемо посунути їхні артилерійські рубежі і що важка техніка зможе рухатися взимку дорогами. При посуванні і відбиванні артилерійських рубежів і наявності великої кількості машин, Stryker включно, ми зможемо рухатися дорогами”, — зазначив Черник.

“Тобто війна не буде повністю реплікована, як це було минулого року взимку. Активність нашого руху навіть у холодну пору року буде вища, ніж минулого року”, — резюмував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК з tsn.ua: Цієї зими ЗСУ будуть в зовсім ІНШИХ умовах! Заколот у РФ і стан Кадирова

Читайте також: