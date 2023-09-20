Цієї зими ЗСУ будуть в зовсім інших умовах: Черник назвав особливість

Успішний рух ЗСУ забезпечить техніка, надана партнерами України.
Ця зима буде відрізнятися від минулорічної, адже активність руху ЗСУ буде вищою. Тобто прийде точка, коли ми суттєво зможемо посунути ворожі артилерійські рубежі і важка техніка, надана нашими союзниками, зможе безперешкодно рухатися взимку дорогами.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик Петро Черник.
“Ми почали отримувати великий бронепакет з лютого. Зима вже практично закінчувалася. Ми не мали тієї кількості якісної бронетехніки, яку ми маємо наразі. Зараз підійдуть Abrams, хай 31 машина — це повноцінний батальйон, але все ж таки вони почнуть працювати”, — каже експерт.
“Найголовніша деталь — у травні ми змінили філософію винищення ворожої артилерії. За півтора роки, які ми воюємо, ми в середньому винищували в межах 200 артилерійських систем на місяць. Саме таку кількість росіяни могли знімати зі складів, ремонтувати і доправляти до бою”, — розповів Черник.
“Нагадаю, що на складах у них 10 тисяч, а то й 15 тисяч старого радянського мотлоху. Треба — дійдуть до самохідної установки СУ-100 часів Другої світової війни, там доволі непогана робоча гармата. Але більше ніж 200 — максимум 300 одиниць на місяць вони постачати не можуть. Просто фізично не може впоратися їхній воєнно-промисловий комплекс в частині ремонту”, — зауважив військовий аналітик.
“А ми в травні знищили 553 установки, у червні — 688, у липні — 677, у серпні — рекордні 691, зараз кожного дня ми демонструємо практично нові рекорди, навіть вийшли в добових показниках до 40 гармат. Думаю, що у вересні буде новий рекорд. Тобто ми винищуємо як мінімум 1:3”, — говорить експерт.
“Це означає, що прийде точка, коли ми суттєво зможемо посунути їхні артилерійські рубежі і що важка техніка зможе рухатися взимку дорогами. При посуванні і відбиванні артилерійських рубежів і наявності великої кількості машин, Stryker включно, ми зможемо рухатися дорогами”, — зазначив Черник.
“Тобто війна не буде повністю реплікована, як це було минулого року взимку. Активність нашого руху навіть у холодну пору року буде вища, ніж минулого року”, — резюмував він.
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