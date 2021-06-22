Цькування, приниження і образи: у Донецькій області вчителька довела учня до неврозу

Вчителька своєї провини не визнає.

Крики, цькування, приниження та постійні образи - все це триває два роки в одній зі шкіл Донецької області. Мати дитини каже, що вчителька своїми діями довела 8-річного хлопчика до нервового зриву, який підтвердили лікарі. Малюк дуже зляканий і боїться повертатися до школи.

Що відомо про ситуацію та як діяти, якщо дитину цькують - у сюжеті Сніданку з 1+1.

У Марини двоє дітей: дівчинці - чотири роки, а синові - вісім. Родина живе в маленькому селі на Донеччині. Своєї школи там немає, тому вже два роки хлопчика доводиться возити до сусіднього села. На 1 вересня чекали з радістю, а вийшло, що школа для цієї родини - це болісна тема. Проблеми почались на другому місяці навчання. Хлопчик, як каже мама, часто перепитує те, що не розуміє. Утім, реакція вчительки на це ось така: "Вона мені сказала, що він неадекватний".

За словами хлопчика, вчителька його ображає та постійно кричить. Марина взяла ситуацію у свої руки: купила мсинові смарт-годинник, який фіксував розмови. Ось деякі з них: "Ти з головою не дружиш? Хворий на голову?", "Взагалі нічог не вміє, не розуміє. Я не жартую з тобою щодо спецшколи".

Подібних висловів педагога назбиралося дуже багато. Через постійні скарги дитини мама повела хлопчика до лікаря. "Скаржився, що сіпається праве око. Плаче. Ми поїхали до центру. Там його обстежили - нервоз через стрес", - каже жінка.

Марина звернулася до директора, в управління освіти та навіть до поліцію, а також докази додала. Проте каже: даних, що вчителька покарання понесла поки не має.

Цькування та приниження: у школі Донецької області вчителька довела 8-річного учня до неврозу

Телефоном вчителька погодилась поговорити про конфлікт: "Є протокол. Мені винесли догану за порушення педагогічної етики. Я звільнилася з роботи". Дирекція школи підтврдила: педагога звільнили, але тому, що закінчився контракт, а не через аудіозаписи. Сама вчителька винною себе не вважає.



Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже: "Булінг як явище має кілька ознак. Першою є системність - це має повторюватись. Тут є ознака ситемності. Друге - приниження честі та гідності, цькування будь-кого з учасників освітнього процесу. Те, як поводить себе вчителька, просто неприпустимо".

Омбудсмен наголосив: справа вже під його контролем. Якщо ви стикнулися з подібним: варто звертатися до керівника закладу освіти з заявою про булінг, який має негайно повідомити поліцію, скликати комісію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання