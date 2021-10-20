Цькування пса, здохлі курчата та зняття побоїв: у Чернігові сусіди пересварилися через спільну газову трубу

Цькування пса, здохлі курчата та зняття побоїв: у Чернігові сусіди пересварилися через спільну газову трубу

Сусіди знімали побої та писали один на одного заяви до поліції.

У Чернігові сусіди розсварились через спільну газову трубу. В хід йдуть усі засоби приборкання опонентів – від зняття побоїв до взаємних заяв до поліції.

Чому сусіді дійшли межі і що допоможе їм розібратися у конфлікті – у спецпроєкті "На межі" в ТСН.19:30.

На околиці Чернігова у приватному секторі палає газова "війна". У кожного сусіда - своя правда. Від "війни" паперової сусіди вже дійшли до шпигунської.

"Оте д*б*льне відрізало газ! Живу, як бомж, - без газу", - обурюється чоловік.

Також читайте У Луцьку через судову війну одного мешканця з ОСББ у багатоповерхівці зросла квартплата

Сусіди, на яких нарікає Анатолій, мають з ним спільну стіну. Більше сорока років сім'ї ділять будинок на двох господарів. Перелік претензій – широкий і барвистий. Гучна музика вночі, невмотивоване гупання по вікнах, цькування пса. Ніколи не знаєш, якої ще шкоди чекати - скаржиться Анатолій.

"Теплицю мені порвали. Он дерево засохло. Чимось обприскують. Займаються такими підлими справами. Підкопалися під фундамент. Заклали пляшки пластмасові та підпалили. Кіпіть йшла сюди прямо в будинок", - скаржиться Анатолій.

Щоб записувати неподобства, він навіть встановив надворі камеру. Довго вона не прожила. Хтось вночі вистрілив у неї.

"Вони неадекватні люди. Якби не спільний дім був, напевно, вже і пожежі були. Ось такі сусіди ...Наділив бог", - говорить далі Анатолій.

Сусідка Людмила, з якою триває конфлікт, стверджує, що не знала, що в Анатолія побиті камери. Вона переконує: це Анатолій робить їй капості. Каже: сусід прикидається жертвою. Насправді ж, він агресор.

"Купили ми четверо курчат. Він (Анатолій – ред.) потравив. Одна здохла, друга здохла, третя здохла. - А він каже, що ви йому поливаєте чимось город. Хімією якоюсь. - Знаєте, що вибачте за грубе слово - хіба шо г*амном", - розповідає жінка.

Вона скаржиться, що Анатолій завдав їй та її чоловіку тілесних ушкоджень. Після цього вони писали заяву на чоловіка. Натомість Анатолій написав заяву на їхнього сина Андрія.

"Вискочив і тако чоловіку в морду. Тицяє мені в лице кулаком. Вибачте мене! Отак зразу розбив губу, вибив зуба, як кажуть", - говорить Людмила.

Син Людмили сорок хвилин переповідає історію "бойових дій". Ось 2013-го від сусіда дісталось батьку, а в 2019 – матері.

"Саморобним вибуховим пристроєм підірвав мого батька. Батько отримав двосторонню приглухуватість. А 2019-го постраждала вже мати. Він її бив руками по обличчю, коли вона упала, він почав її добивати ногами. Відкрили кримінальне провадження.

Андрій стверджує, що у них мета посадити його до в’язниці, добити його батьків, аби забрати їхню частину будинку. Головна сусідська зброя, на яку вони скаржаться - газова труба. Десять років тому Анатолій відрізав їхню половину будинку від газу.

Відновити своє право Білани намагалися не раз. Запрошували газовиків, щоб врізатися у трубу. Ось одна зі спроб, яку зазняла та сама, ще не розбита камера Анатолія. Чоловік має власні папери, згідно з якими труба тільки його, бо він проводив газ на подвір'я.

"На межі" | У Чернігові сусіди розсварились через спільну газову трубу

Хто ж насправді агресор? Та чи готові сусіди миритись?

Однакові звинувачення, схожі аргументи. Спроба діалогу починається явно не з тієї ноти. Тож, миттєво провалюється.

"Он стоїть - дивіться, яка морда! Харя протівная! ", - говорить сусідка. На що Анатолій відповідає: "Ти нагла, безсовісна ідіотка! Ти ще відьма, он в тебе хвост стирчить".

Після двох тижнів конфлікт спробує вирішити дільничний поліцейський. Правоохоронець каже, що теж потерпає від обох родин. Кінця конфлікту на горизонті не бачить. Поліцейське керівництво доводить: мирити сусідів – це не їхня справа, доки не доходить до криміналу.

"Якщо брати повідомлення за добу, то десь 50-40% - це сусідські війни. Між сусідами складаються неприязні відносини і це переходить вже на особистість. Тут треба третя особа, яка об’єктивно по поличках розкладе всі питання і розкаже одній особі і другій особі", - говорить поліцейський.

Як вирішили "війну"

Після нетривалого часу обидві родини різко передумали далі зніматись в сюжеті. Кажуть, після попередніх візитів по-сусідськи домовились. Тетяна вже на поріг не пускає. Але подробиці мирного договору здає: після десяти років чвар закопати сокиру "війни" родинам допомогли гроші. Ціна питання - велика сусідська таємниця.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання