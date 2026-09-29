Олег Жданов / © ТСН

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Росія систематично атакує український бізнес. Якщо раніше основними цілями були енергетика, логістика, цивільні та військові об’єкти, то від літа 2026 року російські ракети й дрони щодня б’ють по складах, заводах, логістичних центрах, автозаправних станціях, торговельних мережах, ТРЦ, видавництвах тощо.

ТСН.ua розповідає, які українські підприємства та компанії постраждали від російських атак, яких збитків вони зазнали, якою може бути мета цих ударів та чого чекати від російської армії далі.

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Варто зазначити, що це не повний список усіх постраждалих бізнесів, підприємств, магазинів і заводів. Вичерпний перелік скласти неможливо — багато об’єктів не називають публічно з міркувань безпеки, а атаки тривають майже щодня.

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За оцінками прем’єр-міністра Сергія Корецького, лише через атаки на бізнес держава може недоотримати близько 70 мільярдів гривень податків. А загальні прямі та непрямі збитки бізнес оцінює вже в мільярди доларів.

Війна в Україні: удари по металургійних комбінатах

Найбільш руйнівними стали удари по металургійних комбінатах. Три підприємства, які забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні, фактично зупинені.

“Запоріжсталь” (група Metinvest) зазнала кількох ударів балістичними ракетами — 11 і 27 серпня, а також 12 і 17 вересня. Під час першої атаки загинули восьмеро працівників, ще 28 дістали поранення. Зруйновано доменні печі, енергетичну та транспортну інфраструктуру. Комбінат простоює.

“Каметсталь” (також Metinvest) зупинила виробництво після удару 5 вересня, внаслідок якого загинули п’ятеро людей.

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ArcelorMittal Кривий Ріг також зазнав серії ударів по доменних печах. Компанія заявила, що безпечно відновити роботу наразі неможливо, і очікує збитків близько одного мільярда доларів.

22 вересня балістичні ракети влучили у підприємство “Інтерпайп” у Дніпрі. Загинули четверо працівників, семеро дістали поранення. Пошкоджень зазнав і Дніпровський металургійний завод.

Логістика та ритейл: РФ нищить склади

Велика хвиля ударів припала на ніч проти 5 серпня. Росія застосувала десятки ракет і дронів по Київській області. Під удар потрапили одразу кілька великих українських компаній.

Три балістичні ракети повністю знищили розподільчий склад Rozetka у Броварах — один із найбільших в країні, який обробляв понад 100 тисяч замовлень на день. Під час атак, які тривали кілька днів, один працівник загинув, семеро дістали поранення. Склад не підлягає відновленню.

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Атака по складу “Розетка”

В цей же час згоріли кілька розподільчих центрів Fozzy Group (мережі «Сільпо» і «Фора»).

Серйозних пошкоджень зазнали логістичні комплекси “Епіцентру«, NOVUS і сортувальний центр “Нової пошти” в Києві. Там застосували касетні боєприпаси.

Наприкінці серпня були знищені сортувальні центри «Нової пошти» у Святопетрівському та Сумах, гіпермаркети «Епіцентру» в Запоріжжі та Харкові, склади Roshen, “Аврори«, “Фори«, Varus, Comfy та “Будинку іграшок«. Об’єкти „Нової пошти“ ще неоднаразово потрапляли під удар у багатьох містах України.

27 вересня внаслідок російського обстрілу було повністю знищено склад німецької компанії Kärcher, де зберігалися техніка та продукція.

Атака по Новій пошті / © Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

РФ спалила 15 мільйонів книжок в Україні

За оцінками видавців, лише за липень–серпень 2026 року внаслідок російських атак по складам знищено 13–15 мільйонів примірників — близько третини річного тиражу України.

На початку серпня в Харкові згорів склад одного з найбільших видавництв — Ranok. Знищено близько восьми мільйонів книжок, зокрема сотні тисяч підручників. Постраждали й інші видавництва, які зберігали там свою продукцію.

Ніч проти 28 серпня російський дрон влучив у склад «Нової пошти» у Святопетрівському, де зберігалися книжки мереж Readeat і Book.ua, а також наклади десятків видавництв: Vivat, “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА«, «Основи«, “Уроборос«, “Лабораторія«, “Хто це?», “Крапки«, “Стилет і стилос” тощо.

Було знищено понад 60 тисяч примірників, а попередні збитки перевищують 23 мільйони гривень.

Під ударом виробництво кераміки та морозива

У ніч на 12 вересня російські реактивні дрони атакували завод Cersanit Invest у Звягелі Житомирської області — один із найбільших в Україні виробників керамічної плитки та сантехніки, дочірнє підприємство польської компанії Cersanit. Було пошкоджено ключові елементи виробничого циклу. У компанії заявила, що відновлення виробництва займе щонайменше півроку.

5 вересня російський реактивний дрон повністю знищив охолоджувальний склад компанії “Рудь” у Житомирі, одного з найбільших виробників морозива в Україні. Площа зруйнованих приміщень склала понад чотири тисячі квадратних метрів. У ніч на 28 вересня підприємство в Житомирі знову зазнало атаки дронами.

20 серпня в Києві ракетним ударом було повністю зруйновано розподільчий склад “Файні льоди”. З цього складу морозиво постачалося не лише до столиці, а й ще до 12 міст України. Було знищено тонни продукції, обладнання та транспорт.

Удари АЗС

Систематичних ударів зазнають і мережі автозаправних станцій. Російські дрони та ракети неодноразово били по АЗС у Києві, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях, зокрема мереж WOG, «Укрнафта» та інші.

Атаки по АЗС / © Група Нафтогаз

Постраждалі світові бренди: Coca-Cola, «Макдональдс», «Олейна»

Під російські удари в Україні також потрапляють і підприємства з іноземним капіталом. У вересні дрони та ракети били по заводу Bunge (»Олейна«) у Дніпрі — американській компанії. Двоє людей загинули.

Було пошкоджено підприємство Coca-Cola у Великій Димерці, фабрику British American Tobacco у Прилуках, об’єкти PepsiCo, Mondelez, «Макдональдс».

Серед інших постраждалих від атак РФ — фармацевтичний завод “Дарниця«, виробництво TK-Home Textile, підприємство «Вентиляційні системи» у Боярці, а також кілька дата-центрів у Києві, через що десятки тисяч домогосподарств тимчасово залишалися без Інтернету. Внаслідок атак були повністю зруновані виробництва ювелірного бренду Dukachi та лікеро-горілчаного завод «Хортиця» у Запоріжжі.

Навіщо Росія знищує склади і бізнеси в Україні

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що Росія зараз перебуває в пошуку вразливих місць України. За його словами, російські удари по військових об’єктах і складах не дали очікуваного результату, тому РФ намагається змінювати цілі.

«Справа у тому, що РФ в пошуку. Вони в інтенсивному пошуку. Вони зрозуміли, що у нас немає таких військових об’єктів, які б впливали на ситуацію на фронті», — пояснив Жданов.

Він додав, що численні удари по складах також не вплинули на ситуацію ні в країні, ні на фронті. Тому, за словами експерта, російська армія намагається знайти «ахіллесову п’яту» України.

«Вони доволі багато нам пошкодили складів, але це ніяк не вплинуло на ситуацію чи в країні, чи на фронті. І вони просто намагаються знайти, скажімо так, таку ахіллесову п’яту у нас», — зазначив він.

Жданов вважає, що головна мета таких атак зараз полягає не стільки у впливі на фронт, скільки у терорі населення та спробі розхитати ситуацію всередині України. Росія, за його словами, прагне домогтися протестів і змусити українців вимагати припинення війни на умовах РФ.

«Зараз йде суто терор населення. І головна мета Російської Федерації — це вивести нас на протест», — вважає військовий експерт.

Він пояснив, що таким чином РФ хоче розхитати внутрішню ситуацію в Україні, щоб люди вимагали погодитися на російські умови.

«Розхитати внутрішню ситуацію таким чином, щоб люди вийшли і сказали: все, досить, давайте підписуйте там все, що вони хочуть, тільки припиніть бити по нас. Вони так мріють про це», — каже Олег Жданов.

Водночас експерт каже, що, на його думку, ці атаки мають протилежний ефект. За його словами, українці стають більш готовими до спротиву.

«Народ більше розлючується, більше готовий до спротиву, розуміючи, що це треба зупинити», — вважає він.

Росія розширює перелік цілей: що може бути наступним

Жданов також звернув увагу на те, що Росія поступово розширює перелік цілей. За його словами, спочатку під ударами опинялися склади, потім магазини та АЗС, а тепер — офіси, бізнес-центри й дата-центри.

«І вони шукають, бачите, і фантазія у них дуже-дуже буйна в тому сенсі, що були склади, потім були магазини, потім були заправочні станції. А зараз це офіси, бізнес-центри, зараз це дата-центри для постачання Інтернету, послуг», — розповів експерт.

Він припустив, що наступними цілями можуть стати дороги та транспорт. Жданов навів приклади ударів по проїжджій частині під Одесою та у Київській області.

«І до чого вони дійдуть далі, сказати важко, мабуть, вже по дорогах починають просто бити там, де рухається транспорт», — сказав він.

Окремо Жданов прокоментував те, як російська пропаганда пояснює удари по українських підприємствах. За його словами, РФ називає такі об’єкти виробництвом зброї, товарів військового призначення або центрами управління та логістики.

«Так, вони все прикриваються війною, що це або виробництво зброї і товарів військового призначення, або це центри керування військами та логістикою», — пояснив експерт.

Водночас він каже, що для російської внутрішньої аудиторії можуть використовуватися будь-які пояснення.

«А для свого населення, для внутрішнього застосування вони можуть розказати будь-яку казку», — каже Жданов.

Він навів приклад заяв північнокорейської пропаганди та додав, що Росія так само поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. За словами Жданова, російська влада продовжує заявляти про нібито постійне просування своїх військ.

«І все йде за планом, і хлопці, як каже Путін, наступають кожен божий день, але ніяк наступити не можуть, тільки вступають кудись», — каже він.

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