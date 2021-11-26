"Цього не бачать, бо це не медійні люди": Зеленський заявив про тисячі "посадок" в Україні

"Цього не бачать, бо це не медійні люди": Зеленський заявив про тисячі "посадок" в Україні

Також Зеленський заявив, що стартувала судова реформа.

Президент Володимир Зеленський розповів про ухвалені рішення в державі під час його перебування на посаді глави держави, а також "посадки" в Україні.

Про це український лідер заявив під час пресмарафону 26 листопада.

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"Мені здається, ми повинні займатися стратегічними речами в державі. Ми почали судову реформу, це велика боротьба із суддями. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом, але ми перемогли", - сказав Зеленськкий.

Президент відповідаючи на запитання щодо посадок, уточнив, що цим займаються правоохоронні органи, від яких він отримує інформацію, як і суспільство.

"Там, де я бачу зраду, на вищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите рішення РНБО щодо контрабандистів. Потім це підтверджується у багатьох судових справах", - уточнив президент.

Водночас, Зеленський зауважив, що є тисячі дрібних посадок в Україні, утім, це не медійні персони і громадськість, за його словами, цього не бачить.

"Тисячі якихось посадок — вони дрібні. Громадськість цього не бачать, адже це не медійні персони. Отаких медійних посадок люди не бачать, тим не менш, вони відбуваються", - підсумував Зеленський.

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