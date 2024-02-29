Цього не повинен знати ворог: як та чим оборонятимуть Київ у разі повторного наступу

Ситуація на східному фронті продовжує залишатися важкою. Це породжує чимало чуток про можливий наступ ворога. Експерти не виключають повторного наступу росіян на Київ, зазначаючи, що окупанти можуть знову посунути на місто з північних кордонів.

Чи дійсно є загроза та що зараз відбувається на підступах до Києва, чи достатньо там фортифікаційних споруд і навіщо у місті проводять системні навчання військових, про все розповів у інтерв’ю для ТСН.ua Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Сергій Попко, начальник КМВА

Ціль №1 та що каже розвідка

– Експерти знову заговорили про можливий наступ росіян на Київ. Що нам допоможе стримати ворога, який може знову розпочати наступ з півночі?

– Щодо оборони столиці. Війна не закінчилася. Вона триває на всій території України, не тільки на фронті. Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного – ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного.

Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо.

Російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновлені. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні - все це аби завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід.

Оборона Києва

Але на сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага.

Оборона столиці – що до неї входить

Враховуючи досвід початку повномасштабної війни, тактику дій противника, постійно проводяться різнопланові тренування, навчання, виконуються певні заходи із удосконалення протиповітряної оборони, забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення тощо.

Питання зміцнення захисту столиці є одним з головних завдань Київської міської військової адміністрації, тому ми приділяємо цим питанням постійну увагу. Для чого на певних напрямках:

сприяємо підсиленню прикордонних нарядів;

утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби;

угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА систематично проводять тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю;

навколо Києва створюються та вдосконалюються рубежі оборони;

побудовані надійні системи вогневого ураження противника та інженерних загороджень всіх типів;

організована протиповітряна та протитанкова оборона;

безперервно удосконалюється системи управління угрупованням, організовується ефективна взаємодія всіх сил оборони;

виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

Оборона Києва

Все це сплановано і проводиться систематично. Як вже зазначалося, потенційна загроза наступу з північного напрямку не знімається, але, підкреслю ще раз – на даний момент вона мінімізована. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни.

Для чого у Києві проводять навчання військових

– Чи пов’язані навчання військових у столиці з можливим нападом ворога?

– В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважливе завдання. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими підрозділами сил оборони й надалі будуть проводи систематичні навчання.

Вони передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, здійснюється перевірка транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи, розгортання певної кількості сил і засобів на загрозливих напрямках тощо. Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

Оборона Києва

– Наскільки ефективними є системні навчання, які проходять у Києві та Київській області?

– Такі системні тренування дозволяють ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз. Ми краще розуміємо на чому зосереджувати основні зусилля, над чим працювати.

Поки не закінчиться війна, допоки Україна не переможе, загрози для столиці і її мешканців завжди існуватимуть. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним, то це – заслуга усіх структур, які щоденно працюють задля його захисту! Зокрема вагома заслуга теперішньої безпеки столиці і у проведенні таких системних тренувань.

Оборона Києва

Секретна інформація та протяжність оборонних рубежів

– Чи потрібно ще захищати Київ додатковими фортифікаційними спорудами з півночі? Яка має бути їх протяжність?

– Досвід початку повномасштабного вторгнення довів – захист кордонів України та прикордонних територій нашої держави має бути особливо максимально надійним. Тому оборона північного напрямку Київщини постійно вдосконалюється.

Як вже зазначалося, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, систематично проводить тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю.

Оборона Києва

Але крім того, навколо самого Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. А перший рубіж Києва розташований досить далеко від столиці. Побудовані надійні системи вогневого ураження противника, інженерні загородження всіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони, всебічного забезпечення тощо.

Детальна інформація щодо організації рубежів оборони, розташування сил та засобів, як відбувається нарощування тощо – це закрита інформація. Її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкрити не можемо. Але можемо запевнити – оборонні споруди навколо столиці систематично нарощуються, протяжність ліній рубежів збільшується, з кожним днем покращується їхня надійність та ефективність. Щоденно про захист людей піклуються тисячі військових.

Оборона Києва

Збільшать фінансування на будівництво оборонних споруд

– Деякі експерти зазначають, що кількість та вартість будівництва фортифікаційних споруд біля Києва переважає ті, що збудовано на лінії бойового зіткнення на сході країни. Чи так це насправді?

– Наприкінці минулого року Міністерство оборони України оголосило про впровадження нового підходу до будівництва фортифікаційних споруд. Замовниками будівництва виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та військові адміністрації.

Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Постанова удосконалює процес фінансування будівництва – згідно нововведень, фінансування буде більше. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.

Оборона Києва

До того ж, цією Постановою встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва. Новий підхід забезпечує створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні та інженерні рішення, безпекові вимоги.

Генеральний штаб ЗСУ ухвалюватиме рішення про кількість та місця будівництва об’єктів з урахуванням пропозицій військового командування на місцях. Це забезпечить врахування особливостей ситуації на всіх ключових напрямках.

Тобто відбувається вдосконалення системи фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. А цей розроблений акт – вагомий крок для комплексного вирішення питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не задіяних на сьогодні, ресурсів.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав чому Росія змінила тактику, куди цілить та чого очікувати у Києві далі: начальник КМВА Сергій Попко розповів.

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