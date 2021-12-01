Цього року економіка України вперше за весь період незалежності досягне рекордного рівня - Зеленський

Цього року економіка України вперше за весь період незалежності досягне рекордного рівня - Зеленський

За словами глави держави, вона перевищить 190 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що економіка України вперше за роки незалежності у 2021 досягне рекордного рівня.

Також читайте Зеленський заявив про початок створення національного авіаперевізника і повідомив деталі

Про це він сказав 1 грудня у щорічному посланні до парламенту.

"У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 мільярдів доларів. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках", - наголосив очільник держави.

Онлайн-трансляцію щорічного послання президента дивіться на YouTube і підписуйтеся на наші сторінки.