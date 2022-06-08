"Цього все ще критично мало, щоб зупинити Росію": Кулеба про постачання зброї до України

"Цього все ще критично мало, щоб зупинити Росію": Кулеба про постачання зброї до України

Армія Російської Федерації все ще має перевагу у важкій артилерії на Донбасі.

Деякі західні партнери України мають враження, "що зі зброєю все більш-менш нормально". Втім, насправді це не зовсім так.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на пресконференції 8 червня.

"У декого з наших західних партнерів складається враження, що зі зброєю у нас все більш-менш нормально. Насправді це не так. Ми бачимо все ще тотальну перевагу Росії у важкій артилерії на Донбасі. Сигнал, який ми надаємо партнерам, простий: ми вдячні за те, що ви надали, але цього все ще критично мало, щоб зупинити Росію. Не говорячи вже про те, щоби перейти у масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій. Потрібно більше важкої зброї і якнайшвидше", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, країна наразі зосереджена на декількох позиціях - це крупнокаліберна артилерія, ракетні системи залпового вогню.

Кулеба подякував США та Великій Британії за рішення щодо постачання озброєння. За його словами, це сигнал того, що табу на постачання зброїзняте.

"Цифри, які оголошуються є критично малими. Систем РСЗО нам потрібно набагато більше. Ситуація зі зброєю в Україні менш покращилася, ніж більш. Росіяни дійшли до варварської тактики тотального артилерійського вогню. На жаль, в них дуже багато цього смертоносного заліза. Ті, хто хочуть допомогти нам фізично зберегти будинки, заводи, інфраструктуру, вони повинні нам швидше і більше зброї надавати", - наголосив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, до України вже надходить постачання зброї за лендлізом, розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Решту озброєння Україна чекає на початку липня.

Читайте також: