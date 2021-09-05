Comic Con Ukraine: українці вдягаються у героїв коміксів, фільмів та ігор

Comic Con Ukraine: українці вдягаються у героїв коміксів, фільмів та ігор

Учасники заходу, щоб сюди потрапити, стоять у величезній черзі, хоча вхід і коштує пів тисячі гривень.

У столиці розпочався Comic Con Ukraine - фестиваль, на якому люди вдягаються в героїв коміксів, фільмів та ігор.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 4 вересня 2021 року.

Щоби сюди потрапити, стоять у величезній черзі, хоча вхід і коштує пів тисячі гривень. За підрахунками організаторів, Comic Con Ukraine відвідали 40 тисяч людей.

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Танцювали, грали в настільні та рольові ігри, причому не лише люди, а й собаки. Власник годованця в найкращому костюмі отримав робот-пилосмок, а переможців серед людей визначатимуть сьогодні - його очікує приз у 100 тисяч гривень.

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