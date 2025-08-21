Ольга Голубовська розповіла про нові субваріанти «Омікрону» — «Stratus» та «Nimbus»

В Україні фіксується різке зростання захворюваності на COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, кількість інфікованих зросла втричі. Нову хвилю спричинили субваріанти «Омікрону» — «Stratus» та «Nimbus».

ТСН.ua поспілкувався з відомим лікарем-інфекціоністом, професором Ольгою Голубовською, щоб дізнатися, що означає поява нових штамів, як правильно діяти та чого остерігатися.

Що спричинило спалах захворюваності?

Ольга Голубовська підтверджує, що в Україні спостерігається дуже високий ріст захворюваності. На її думку, нові штами «Stratus» та «Nimbus» не мають особливого значення — це лише субваріанти вірусу, які підлягають моніторингу.

«Все це субваріанти „Омікрону“, які мають здатність вислизати від імунітету, як штучного, так і природнього. Вони відрізняються лише за здатністю передачі — є більш заразні, а є менш заразні. Зараз виник новий варіант Stratus, точніше їх є декілька. Вони і спричинили такий спалах захворюваності завдяки своїм особливостям», — пояснює Ольга Голубовська.

Чим небезпечні Stratus та Nimbus і чи допоможе вакцинація

Ольга Голубовська додає, що коли велика кількість людей хворіє, то зростає і число інфікованих з груп ризику, які дуже важко переносять хворобу та навіть можуть померти від інфекційного захворювання.

«Коронаврусна хвороба є маловивченою. Вона неприємна, довготривала, буває дуже затяжною. Але проблема з ковідом, я вважаю, вже практично вирішена. Невирішеною залишається проблема щодо інформування громадян: якщо людина вже захворіла, і входить до групи ризику, то їй потрібно одразу надавати противірусну терапію. Але про це у нас немає і пів слова в офіційних повідомленнях на рівні регуляторних органів. І це погано. Якщо людина вже захворіла то немає значення для її клінічного ведення — вакцинована вона чи ні. Якщо вона вже захворіла, то має вчасно звертатися та лікуватися. Крапка», — зауважує професор Голубовська.

Чому важлива противірусна терапія?

«Лікування будь-якого інфекційного захворювання полягає у призначенні терапії, яка безпосередньо направлена на збудника хвороби. Якщо у людини ангіна, то вона приймає антибіотик, який подавлює мікроби. Якщо у людини малярія, то їй призначають відповідні препарати. Але от чомусь, коли у людини ковід або грип, а це досить серйозні захворювання, вважається нормальним „забувати“ про противірусну терапію. Так немає бути, і мене це відверто шокує. У нас про це ні пари з вуст — тиша, лише постійні розмови про вакцинацію», — каже Ольга Голубовська.

Не варто лікувати коронавірус таблетками від грипу

Професор Голубовська вказує на важливу деталь: зараз зросла значна кількість людей, які у якості противірусної терапії приймають препарат озельтамівір (відомий як «Таміфлю» та його аналоги).

«Це — препарат від грипу. Мені дивно, що люди приймають його настільки масово. Можливо, хтось дає такі поради у мережі або навіть його призначає. Але це препарат суворо специфічної дії саме на вірус грипу, а на коронавірус він не має ніякого впливу. Пацієнти, які його приймали, скаржаться, мовляв, „не допомогло“, і противірусна терапія не дає результату. Звісно, бо противірусна терапія має бути спрямованою на збудника. Загалом, я розумію чому люди масово приймають цей препарат. Бо ситуація і справді складна — багато хворих, багато тяжких пацієнтів, люди потрапляють до реанімацій. Але це не причина приймати будь-що», — зазначає Ольга Голубовська.

Вона додає, що зараз в Україні вперше за увесь час спалахів коронавірусу, в аптеках відсутні препарати специфічної противірусної терапії.

«Відсутні навіть дуже дорогі ліки, які коштують по 5 тисяч гривень, їх просто немає. На це мають звернути увагу представники регуляторних органів, бо під час спалаху хвороби таке неприпустимо», — каже фахівець.

Обережно з температурою та старими «болячками»

Щодо симптомів нових різновидів коронавірусу, то Ольга Голубовська радить звертати увагу на таке:

«Будь-які симптоми коронавірусної хвороби на відміну від грипу мають так званий „поліморфізм клінічних симптомів“, він дуже різний. Температура тіла під час коронавірусу, на відміну від грипу, не корелює зі ступенем тяжкості. Тобто на початку хвороби може зовсім не бути температури або вона буде не надто високою, а хворий може дуже серйозно захворіти і отримати довготривалий ковід та навпаки», — пояснює професор Голубовська.

Вона додає, що летальність від «Омікрону» впала на 90%, але вказує на одну важливу особливість цього штаму і всіх його субваріантів.

«Вони, як „лакмусовий папір“, проявляють всі хвороби, які є в організмі людини: діабет, гіпертонію, захворювання щитовидної залози та інші. І не просто проявляють, а можуть їх декомпенсувати. Тому і важливо вчасно звернутися до лікаря, щоб отримати правильне лікування», — каже Голубовська.

Санітайзер та вологе прибирання

Професор наголошує, що для мінімізації всіх можливих ризиків, треба впливати на збудника — зменшувати вірусне навантаження. Особливо це важливо там, де збирається багато людей.

«У якості неспецифічної профілактики інфекції дуже важливо регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. Ці рекомендації важливі, бо це знижує концентрацію збудника в просторі і людина може отримати значно меншу його дозу. Також бажано користуватися різноманітними санітайзерами. Такі перестороги важливі, коли маємо тимчасовий спалах інфекції у вигляді нового штаму», — підсумовує Ольга Голубовська.