COVID-амністія для власників фальшивих сертифікатів: у МОЗ розповіли, як отримати реальне щеплення

Потрібно анулювати фальшивий документ про вакцинацію.
COVID-амністія для власників фальшивих сертифікатів про вакцинацію можлива в Україні.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Українці, що купили підроблені документи про щеплення проти COVID-19, можуть звернутися до сімейного лікаря. Він анулює сертифікат, а після цього дасть направлення на реальне щеплення.
"Лікар інформує поліцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб вияти шахраїв, які продають документи", - розповіла представниця Мінохорони здоров'я.
Карчевич наголосила, що проблема підробки документів про вакцинацію характерна не лише для України, а й для країн Європи. Тим часом в Україні торік моніторингова агенція виявила 210 тисяч повідомлень в Мережі про так звані послуги з отримання документів про COVID-вакцинацію чи ПЛР-тестування.
"Зараз правоохоронними органами відкрито 2300 кримінальних проваджень. У половині вже вручено підозри", - повідомила заступниця міністра охорони здоров'я.
Представниця МОЗ також повідомила, що українці вже почали щеплюватися третьою бустерною дозою, яка дозволена нині в країні всім охочим українці віком від 18 років. Уряд дав "зелене світло" для ревакцинації літнім людям. Пацієнтам з імунними захворюваннями дозволили щепитися втретє ще в грудні.
Нагадаємо,на бустерну вакцинацію проти COVID-19 всі дорослі українці, які вже отримали два щеплення, можуть записатися онлайн. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення.
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