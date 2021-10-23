COVID-пацієнти Житомирської ЦРЛ скаржаться на брак кисню: як реагує МОЗ

В Україні два заводи, які виробляють рідкий кисень, зупинилися на планові регламентні роботи.

У Житомирській районній лікарні інфіковані COVID-19 пацієнти скаржаться рідним на нестачу кисню. У медзакладі зараз перебувають 82 хворі з коронавірусом, дев'ятеро з яких - у тяжкому стані.

Медики перебої з киснем підтверджують, йдеться 22 жовтня в сюжеті ТСН 19:30.

Світлана Гришко розповідає, що її 33-річна сестра, яка від понеділка лежить у Житомирській районній лікарні з тяжкою формою COVID-19, задихається і вже два дні скаржиться, що хворим бракує кисню.

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Кисень до цієї лікарні, як і до більшості житомирських медзакладів, постачає приватне підприємство, яке виграло тендер. За словами керівництва медзакладу, днями постачальник їх письмово попередив про перебої.

"Вони повідомляють, що у них обмежені ресурси. Вже два дні вони кажуть, що кисню не буде", - зауважує завідуючий відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Житомирської ЦРЛ Артур Мельніченко.

Кисень з постачальника доводиться вибивати, зізнаються медики, а часом і позичати.

Представник постачальника Ігор Кучерук телефоном пояснює, що перебої пов'язані із зупинкою кисневих заводів. Мовляв, у листі просили лікарні підшукати альтернативу, а про брак сировини повідомили і держоргани.

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"Всі лікарні були повідомлені завчасно. На сьогоднішній день проблеми є не лише в житомирських лікарнях", - заявляє він.

22 підприємства задіяні на виробництві кисню в Україні. Спочатку великі підприємства виготовляють його у рідкому стані. Потім для медичних потреб кисень закуповують переробники, які й перетворють його у газоподібний стан, щоб постачати до лікарень .

Нині два заводи, які виробляють рідкий кисень, зупинилися на планові регламентні роботи. Вони триватимуть 10-15 днів. Ще у одного виробника на західній Україні виникли технічні проблеми.

"Одразу поширились чутки, що кисню не вистачає і система не готова, - коментує проблему міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. - Спростую. Усі пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її. До планових регламентних робіт ми готувались і спільно з виробниками знайшли заміну на цей період".

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Поки підприємства не відновлять роботу, розподіл кисню координує МОЗ. Урядовці запевняють, що хворі перебоїв не відчують.

"Лікарні звикли, що у них є тижневий чи 10-денний запас кисню завжди, зараз ці запаси - два-три дні, - каже перший заступник міністра МОЗ Олександр Комаріда. - Кисень їм оперативно підвозиться, можливо трішки в менших кількостях, але більш регулярно".

І в Житомирську райлікарню кисень теж завезли. За словами головного лікаря, його має вистачити на півтори доби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: пацієнти житомирських лікарень потерпають від перебоїв з киснем

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