COVID-сертифікати в "червоних регіонах": як отримати і куди пускають без "ковідного документа"

COVID-сертифікати в "червоних регіонах": як отримати і куди пускають без "ковідного документа"

"Червона зона” карантину додає чимало обмежень для тих, хто не має COVID-сертифікату.

В Україні станом на 26 жовтня у "червоній" зоні карантину перебуває вісім областей. Але через складну ситуацію з коронавірусом найближчими днями до "червоної" зони карантину можуть перевести ще 5 областей. У таких регіонах діють більш жорсткі обмеженні, але їх можуть уникнути українців з COVID-сертифікатом.

Для чого потрібен COVID-сертифікат у "червоній" зоні, а куди можна потрапити без нього, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як отримати COVID-сертифікат

Внутрішній COVID-сертифікат в Україні є "жовтим" і "зеленим". Останній доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, тобто отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

"Жовтий" сертифікат станом наразі видається після: першої дози вакцини або негативного ПЛР-тесту на COVID-19 (діє 72 години).

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“Жовтий” сертифікат діє 120 днів. Термін дії "зеленого" - 365 днів.

Для вакцинованих громадян у "червоних" зонах саме ці COVID-сертифікати є "перепусткою" для відвідування спортзалів, басейнів, кінотеатрів, театрів, музеїв, концертів тощо.

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України

Отримати такий сертифікат після щеплення досить легко. Українці зможуть завантажити одразу два COVID-сертифікати в "Дії". Інструкція тут.

Крім того, видати сертифікат може і сімейний лікар. Слід наголосили, що "ковідні сертифікати" в Україні безкоштовні. Якщо вам пропонують сертифікат за гроші – це може бути підроблений документ, за що передбачена відповідальність.

Де в Україні потрібен COVID-сертифікат

Наразі вісім регіонів перебувають у "червоній" зоні. Згідно з правилами, там забороняється робота кафе, ресторанів, барів, ТРЦ, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів тощо.

Але обмеження не будуть застосовуються за умови наявності і у відвідувачів, і у працівників та організаторів масових заходів, "зеленого" COVID-сертифікату. Простіше кажучи, кафе може не зачинятися у "червоній" зоні, якщо і працівники закладу, і клієнти повністю вакциновані проти коронавірусу.

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Ще одне місце, де перевіряють "ковідний документ", це - навчальні заклади, зокрема школи. Наприклад, якщо у закладі середньої освіти менше 100% вчителів мають щеплення, дітей переводять на "дистанційку".

Проїзд у пасажирському транспорті

В Україні від 21 жовтня діють нові правила для пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для пересування в межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки необхідний або документ про отримання принаймні однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативний результат ПЛР-тесту або експрестесту на COVID-19, який чинний 72 години.

У разі прямування в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки необхідний один із документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

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Ці документи мають бути у всіх водіїв, екіпажу, у пасажирів. Нові правила міжрегіональних перевезень не поширюються на неповнолітніх.

Утім речниця Національної поліції Мар'яна Рева повідомила, що під час рейдів поліція не буде висаджувати пасажирів без масок і, наприклад, COVID-сертифікатів. Протоколи будуть складатися на перевізників. Тому водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів.

А куди ж можна піти без COVID-сертифікату

В "червоній" зоні дозволяється людям відвідувати банки, заправки, ветеринарні крамниці, аптеки та всі продовольчі магазини без наявності COVID-сертифікатів.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, в Україні все більше людей хворіє на коронавірус. Але якщо раніше його перебіг був у легкій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Водночас вакцинація є доступною та безкоштовною і здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання. Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

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