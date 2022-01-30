COVIDна ситуація: в Україні та Європі фіксують рекордні показники захворювання

COVIDна ситуація: в Україні та Європі фіксують рекордні показники захворювання

У Франції за добу зареєстрували пів мільйона інфікувань.

COVID-19 продовжує наступ в Україні. Новий невтішний рекорд - понад 37 тисяч інфікованих - був у суботу, 29 січня. Сьогодні, 30 січня, ця цифра трохи менша - 24 з половиною тисячі хворих. Померли - 94 людини.

Але пік захворюваності прогнозують на лютий - до небаченого показника у 60 тисяч інфікувань за добу. Про передає журналіст ТСН.Тижня.

Поки що в Україні діє адаптивний карантин. Загальних канікул у школах МОЗ не оголошує. Кожна область приймає самостійне рішення.

На сьогодні "почервоніли" Івано-Франківська та Рівненська області. У "жовтій" зоні - Київ і Київська область, а також Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Харківська і Херсонська області.

Статистика України вражає. Але порівняно з країнами ЄС ми далеко не перші.

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Франція цього вівторка, 25 січня, побила абсолютно всі рекорди - 500 тисяч заражень за добу.

У Німеччині повідомили про 140 тисяч хворих.

У Великій Британії вже понад 90 тисяч щодня.

Утім, перебіг хвороби легший і смертність у кілька разів нижча, ніж раніше.

Тож попри високі показники інфікувань, у Європі все частіше лунають голоси про неефективність локдаунів. Від наступного тижня Австрія знімає обмеження для невакцинованих. А в Нідерландах відкривають кафе і ресторани.

Єдина спільна стратегія заходу - вакцинація.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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