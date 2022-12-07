Цвинтар російської зброї у Харкові: експерти підрахували вартість обстрілів міста

На місцях прильотів у Харкові щоразу збирали залишки від снарядів, адже це доказ агресії Росії. За дев’ять місяців накопичились вражаючих розмірів купи смертоносного брухту, йдеться в ТСН.

“Урагани”, “Гради”, “Торнадо”, касетні бомби, “Іскандри”, “Калібри”, С-300 - все це лежить на цвинтарі рашистської зброї. Це лише третина смертоносного залізяччя, яке з 24 лютого летіло вбивати харків’ян. “Майже 95 відсотків з усієї маси - це реактивні системи залпового вогню. Такі як “Смерч” і “Ураган”, БМ-21 “Град”. Також представлено з десяток залишків крилатих ракет, гільзи від артилеристських снарядів, Сумарна вартість всього цього озброєння більше 100 мільйонів доларів”, - каже місцевий прокурор.

Шість тисяч шістсот кримінальних справ відкрили правоохоронці на Харківщині за фактами обстрілів з початку великої війни. За цей час загинули 1 635 мирних жителів. Навесні у Харкові було справжнє пекло. Щодня по місту прилітало понад півсотні таких снарядів. З місць прильотів правоохоронці забирають кожен уламок. Втім, більшість - розліталися на дрібні частини, зібрати їх було неможливо.

“Це безпосередньо лише з Харкова. Всі ракетоносії, які були сюди направлені. Після травня місяця, коли ми відбили ворога, то, звичайно, почало менше прилітати артилерійського обстрілу, але був обстріл з реактивних систем залпового вогню”, - повідомляють рятівники.

Артснаряди літали доволі низько і системи протиповітряної оборони їх не бачили. Сирени часто вмикалися лише після перших прильотів. Зброя росіян, на щастя, кажуть фахівці, доволі застаріла, тож розривалося не все, що летіло.

Гатили по Харкову і великокаліберними ракетами, які запускали з моря. Серед цієї купи залишки “Іскандерів” та “Калібрів”. Весною по Харківській обладміністрації прилетіла одна з таких, тоді загинули 29 людей. А влітку у гуртожитку на Салтівці “Іскандер” вбив 20 містян. Кожен із запусків обійшовся Росії в півтора мільйона доларів.

Серед російського брухту є і залишки забронених касетних боєприпасів. “Це касетні боєприпаси споряджені так званими голками всередині. Після вибуху ці голки розлітаються і влучають в людей. Вони не можуть нанести жодної шкоди військовим об’єктам, вони не можуть зруйнувати будівлю, або пошкодити броньовану техніку”, - пояснюють рятівники.

Десятки тонн залишків зброї - це докази злочинів окупантів. На багатьох є російські маркування. За ними можна визначити, країну-виробника та навіть напрямок, з якого прилетіла ракета.

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