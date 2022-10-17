Цвяхи в хребтах і катування вогнем: яблунівські криниці смерті заповнені тілами жертв прадідів сучасних рашистів

НКВСівці чинили звірства на українських землях. Схильність до садизму і нелюдських катувань - у нинішніх рашистів, схоже, ще від їхніх попередників: поплічників Сталіна і Берії.

В яблунівських криницях смерті на Прикарпатті знайдені тіла жертв прадідів сучасних рашистів – НКВСівців, йдеться в ТСН.

Із тими, хто боролися за незалежну Україну, радянська влада розправлялася з особливою жорстокістю. Зокрема, в селі Яблунів на Прикарпатті замордованих, але ще живих людей НКСВівці кидали в криниці, а щоби приховати свої злочини рівняли колодязі із землею. Місцеві десятиліттями боялися розповісти страшну правду, щоб не опинитися за ґратами.

Коли розкопки стали можливими, то лише в цьому селі знайшли останки 74 людей. Історики кажуть, сучасні окупанти коять те саме, що і їхні діди в 40-50-тих роках минулого сторіччя.

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Світлини, що дивом вцілили - усе, що залишилося у Любові Скільської від батьків, які боролися за незалежність України у лавах УПА: тато - стрілець, мама – зв'язкова. Обох убили НКВСівці, а хату зрівняли з землею. Люба та її двійко маленьких братів, аби не опинитися у Сибіру, роками ховалися поміж небайдужих людей, за їжу працювали і вже тоді знали, що радянська влада зробила з їхніми батьками. "Маму кинули в криницю першу, бо звідси були 2 жінки, що там робили в КГБ - сусіди, то нам сказали", - розповідає жінка.

Яблунівські криниці смерті повні тіл страчених повстанців - місцеві про них десятиліттями навіть пошепки боялися розповідати, аби не опинитися за ґратами. Радянська влада зробила усе, аби підчистити й людську память: криниці зрівняли з землею, а у будівлі, де знаходилася НКВСівська катівня, відкрили дитячий садочок. Підвал, де усі стіні були зрешечені кулями та залиті кров'ю, завалили мотлохом. "Пропаганда над нами попрацювала так, що ми вважали, що радянський союз, радянська система – найдосконаліша", - переконує учасник розкопок, колишній вчитель історії Микола Васкул.

Страшна таємниця Яблунова розкрилася 1990-го, ще був Радянський Союз, але до активістів товариства Меморіал дійшли перші обережні розповіді про криниці. Попри супротив прокуратури, КДБ та чиновників, вони починають розкопки.

Перші людські кістки лежали на глибині вже якогось метра, а поруч - купа вибухівки і ще цілий шар сплавлених куль та гільз. Аби приховати сліди своїх злочинів, кажуть пошуковці, НКВСівці поверх закатованих тіл залишали міни та гранати. Оскільки саперів влада їм не дала, пошуковцям розміновувати довелося самим. Так одна за одною розкопали 5 криниць та старий оборонний рів неподалік.

Пошуковці усвідомлювали, що зіткнуться зі слідами людської жорстокості, але те, що побачили перевершило усі їхні очікування. Чотириметрові криниці були повнісінькі людських останків, нерви не витримували навіть у чоловіків. "Два скелети - молодої дівчини і хлопця, які були поруч. І ніби на лівій руці дівчини був розміщений скелет цього хлопця. Вона ніби його обіймала", - розповідає Микола Васкул.

Зв'язані по руках та ногах, з величезними каменями на шиї, аби не вибралися, душогуби кидали у криниці не лише вбитих у боях повстанців більшість були ще живими. Доти їх усіх нещадно катували, а жінок ще й ґвалтували. "В шийних хребцях одного з останків віднайшли цвях від кінської підкови. Так і забито було у хребці. В наступному в поясничній частині в хребці була забита така підкова з цвяхами", - говорить колишній голова Коломийського осередку "Меморіал", ініціатор розкопок Богдан Юращук.

Своїми звірствами НКВСівці ще й пишалися. Розповідями, як катував повстанців, один з них розважав своїх сусідів по лікарняній палаті. "Він в лікарні лежав з одним з наших членів "Меморіалу". Він розповідав з таким задоволенням, як він це робив. Руки-ноги зв'язувались ремнем чи дротом, підвішувались над цією кухнею, розжареною цією плитою кухонною і притискали до цієї плити. При допиті, каже, були такі тверді бандерівці, що не хотіли нічого казати, то брав кухонний ніж, зразу в око. А дивлячись, що далі мовчить, то я далі", - переповідає Богдан Юращук.

Останки 74 людей розкопали тоді пошуковці, мешканці довколишніх сіл йшли та йшли до яблунівських криниць з надією впізнати своїх рідних, які зникли безвісти.

Насправді ж замордованих НКВСівцями у Яблунові та довколишніх селах у рази більше, кажуть пошуковці. До криниць не потрапили тіла тих повстанців, яких рідним вдалося викупили, аби хоч таємно поховати по-людськи на цвинтарі. І ті, що ймовірно, досі лежать десь у землі, не знайдені.

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