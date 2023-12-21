"Ця істота завжди прагнула багато крові": провидиця з Прикарпаття передбачила, коли настане смерть Путіна

Софія Семʼянишин вважає, що якщо Путін ще живий, то це ненадовго.

Провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин розповіла, коли закінчиться час для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це провидиця сказала в інтерв'ю журналістці ТСН. Тиждень Оксані Радіоновій.

"Це чистий представник сил зла на планеті, і душа його чи сутність була проявлена вже у фізичному світі яко Ірод, який у самому зародку хотів задушити християнство... Також він втілювався в Калігулу, це страшний був тиран... Тобто ця людина завжди прагнула багато крові. Ось такими енергіями працює і живе ця істота", – каже провидиця.

Водночас майстриня родових практик вважає, що якщо Путін взагалі ще живий, то це ненадовго.

"Це вже його кінець. Я більше скажу... у 99-му році був проведений спеціальний ритуал на його удачу. Він такими речами давно цікавився, бо люди, які при владі, прагнуть абсолютної влади, і вони хочуть якимось чином собі допомогти, в духовному світі отримати підтримку вищих сил... Цей ритуал був на певний термін, цей термін дії вже закінчився", – підсумувала Софія Семʼянишин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ясновидиця побачила несподівану перемогу України і смерть російського диктатора".

Нагадаємо, Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

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