Ця пані вже три роки розвозить щодня воду людям: миколаївці розповіли зворушливу історію

До кінця 2025 року обіцяють добудувати водогін для Миколаєва, який росіяни зруйнували на початку вторгнення. Ну а поки містом курсують тролейбуси та трамваї, які розвозять людям питну воду. Серед водіїв спецрейсу — пані Раїса. У Миколаєві її вже добре знають.

Про це в ексклюзивному репортажі з міста розповіли журналісти TSN.ua.

“Дуже чемна, старається для людей якомога раніше привезти водичку. На дві години всі люди сходяться. Це дуже важливо, бо вода погана в крані, вживати її неможливо. А це ж очищена водичка і безкоштовно. Привозять воду щодня, і з другої години до третьої люди можуть набирати”, – каже місцева мешканка Наталя.

Працівниця комунального підприємства Раїса Тимченко розповідає, що завжди мріяла бути водійкою трамваю і займається цим від 1980-го – вже 45 років. Після повномасштабного вторгнення перевелася на спецрейс – тепер вже три роки щодня розвозить воду людям.

“Три дня – три дня вихідних. Робимо, розвозимо на чотири точки. Це в нас зараз уже третя точка і ще одна буде ввечері… Багато-багато людей. Вони підходять, набирають, воду повністю вибирають майже. Буває трохи залишаєься до вечора. Було, що не вистачало. Воно і так – день може трохи залишатися, а другий день уже пусто геть”, – каже жінка.

Вона розповідає, що миколаївці щодня дякують за те, що їм розвозять воду у такі складні часи. Раїса Тимченко каже, за три роки вже знає в обличчя всіх місцевих.

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