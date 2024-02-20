Ця сума приголомшить киян: гучна заява про будівництво метро на Троєщину

Метро у Києві та відбудова Маріуполя? А ви бачите щось спільне? Громадський активіст та ексрадник мера Києва озвучив приголомшливі деталі “будівництва” метро на Троєщину! І там дійсно є одна скандальна деталь, яка вразила навіть киян!

Чому у Києві ніяк не побудують метро на Виноградар, скільки Києву коштуватиме підземка на Троєщину і який нюанс викликав бурю обговорення, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Ситуація з метро

Метро для Києва — водночас одна з візитівок міста і чи не найбільше потрясіння столиці (якщо говорити про останній час). Найсвіжішу станцію метро “Теремки” у Києві відкрили у далекому 2013 році. З тих пір, як то кажуть “потяг не те щоб не почав рухатись вперед”, а ледь не зійшов у кювет. У грудні 2023-го ті найновіші тунелі між станцями “Либідська” та “Теремки” потекли, а асфальт під ними почав просідати. Відтоді метро там працює у човниковому режимі, а люди змушені були пересісти на автобуси. Столичне Голосієво фактично зіштовхнулося з транспортним колапсом.



У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, Київ посів третє місце в світовому рейтингу заторів поряд із Стамбулом і Москвою. Проте, якщо у турецькому мегаполісі, як і в рашистській столиці живуть десятки мільйонів людей, то Київ менший за них у рази. За даними міської влади, у Києві постійно перебуває понад 3 мільйонів людей.

Думаємо, що кияни та гості столиці добре знають, як це годинами стояти у заторах, щоб потрапити, наприклад, з лівого на правий берег і навпаки. Роками політики та міська влада обіцяли вирішити цю проблему, зокрема побудувати метро на Троєщину. Але “сплив” один нюанс, про який ніхто і не думав. А чи потягне місто нову гілку метро на Лівий берег та ще й у розпал війни? Сенсаційну заяву зробив колишній радник мера Києва Віталія Кличка, громадський активіст Максим Бахматов.

То ж скільки коштуватиме Києву метро на Троєщину? Сума вас не просто вразить, а буквально ошелешить! За ці гроші можна відбудувати ціле місто, якщо треба.



“Чи потрібний сучасний ефективний транспорт на Троєщину? Так, потрібен. А чи буде там класичне метро? Ні, не буде! Бо нинішня влада, по-перше, не побудувала метро на Виноградар за 10 років, а це — дуже великий строк. По-друге, вона звикла будувати метро з середньою вартістю 1 км в 4 мільярди гривень. Якщо перемножити це на кількість станцій та довжину (відтинку) цього, що планується побудувати на Троєщину, сума складе 2-3, а може, й 5 мільярди доларів. За такі кошти можна відбудувати Маріуполь, коли ми його звільнимо. Можна відбудувати частину Південного Сходу”, — зазначив Бахматов.

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Для тих, хто не в курсі, за планом гілка метро на Троєщину мала б іти від аеропорту Жуляни, через київський Поділ і аж до житлових масивів на Лівому березі столиці.

Як би це прикро не звучало, про будь-які песпективи проєкту говорити банально зарано. У київського метрополітену і так проблем з вагон і маленький візочок. Близько 15 станцій київської підземки уже мають проблеми. Одну із них навіть можуть закрити, але про це воліють не говорити публічно. Таку гучну заяву зробив голова Спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті “Каштан. Інтервʼю”. Він зазначив, що найбільша загрозлива ситуація склалася на станції “Героїв Дніпра”.

“На місці станції “Героїв Дніпра” побудовано торгівельний центр, що в принципі заборонено. Але його побудували, і хтось дав дозвіл на будівництво. І ось станція “Героїв Дніпра” має величезні проблеми також. Нам про це не кажуть — скажуть через пів року, коли закриють наступну станцію”.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року у Києві на відрізку “Деміївська-Теремки” синьої лінії метрополітену було частково припинено рух поїздів. Метро закрили через загрозу підтоплення. Підземні води почали пробиватися до тунелей підземки та навіть на станції метрополітену. Обмеження триватимуть щонайменше протягом 6-ти місяців. І це вже спричинило масу незручностей для киян. Навіть попри те, що столична влада організувала додаткові маршрути наземного транспорту.

Аварійні мости

Критична ситуація у столиці і з мостами, додав голова Спілки комунальних споживачів України Олег Попенко. Виявляється, мости у Києві у вкрай аварійному стані. Міст Патона взагалі у не належному стані.

“Ми знаємо, в якому стані мости. Південний міст кожний рік закривають на ремонт. Зараз взагалі закрили. Кажуть війна. Брехня! Його закрили тому, що він уже в край аварійному стані. Чому звузили мост Патона? Він не витримує автонавантаження у такій кількості. Тому що, якщо додати одну полосу, то він розвалиться! Приблизно в такому стані і міст метро”.

Про страшні наслідки попередив і транспортний експерт та інженер Дмитро Беспалов у коментарі Liga.net.

“Я інженер і не розудмію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру”.

Нагадаємо, що міст Метро та міст Патона у Києві офіційно визнані непрацездатними. Ще влітку 2023 року спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), визнала аварійними мости Патона і Метро, та кожен десятий міст в Україні

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