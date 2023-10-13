Залужний, Малюк та Вигівський: що об’єднує керівників надважливих в Україні структур

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк та голова Національної поліції Іван Вигівський — три різні і водночас схожі персони. Ці троє керують у найважчий для України час.

Що об'єднує керівників таких важливих структур у державі — в екслюзиві ТСН.ua.

Легендарне інтерв’ю Залужного

“Щойно в мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати, ніхто мене не зупинить”, — це інтерв'ю українського генерала наробила галасу в мережі. Так Валерій Залужний висловився про Крим та його звільнення. Поки партнери боялися ядерних погроз Путіна, він діяв.

У певний момент цієї війни Валерій Залужний став символом не тільки Збройних сил, а й України в цілому — гарантом, совістю і силою нації.

“Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але лише стільки, скільки буде необхідно”, — каже він.

Чому Залужний хотів стати військовим?

А от мрії стати військовим і захищати державу не полишали Залужного з раннього дитинства. Приклад він брав з батька. Перші роки життя Валерій провів у гарнізонах.

З чого усе починалося?

“Зростом маленький, невисокий з великим букетом таким. Прийшов і сказав: “Я хочу на тій партії сісти”. Я питала, “А ким ти будеш? Він каже, “Солдатом, буду захищати нашу країну”, — такі спогади про себе Залужний залишив своїй першій вчительці.

Відмінником у школі не був, кажуть викладачі. Після закінчення вступив до машинобудівного технікуму і тільки потім подався у військові. Спочатку Одеське вище командне училище, потім — Національна академія оборони та Національний університет оборони імені Івана Черняховського.

Валерій Залужний / X (Twitter)

Усе закінчив із відзнакою і у 2020 році стає магістром міжнародних відносин Острозької академії.

Валерій Залужний пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. А війна для нього почалася ще 2014. Тоді його призначили на посаду заступника командира сектору “С” зони АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном.

У 2017 році Залужний отримав звання генерал-майора, але все одно продовжив службу на передовій. У 2018-2019 роках був першим заступником командувача Об'єднаних сил — начальником штабу ООС. У 2022 указом президента Залужному було присвоєно звання генерала.

А от головнокомандувачем Збройних сил України Валерій Залужний став з липня 2021 року. Ось що казав про Залужного герой України Дмитро Коцюбайло, відомий як “Да Вінчі” — він, на жаль, загинув 7 березня під Бахмутом.

Таємний знак Залужного

Командувач ЗСУ як ніхто впевнений, що перемога буде за Україною, і постійно показує таємний знак, але не всі розуміють, що він означає.

Валерій Залужний і його “таємний знак” / Facebook

Знаменитий жест “ножиці” Валерія Залужного означає зовсім не перемогу, як помилково вважає більшість. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі Мосейчук+. Вінпояснив, що це зовсім не жест “Victory”, бо його показують лицьовою стороною долоні до співбесідника. Залужний робить навпаки, і мало хто розуміє різницю, але вона принципова.

“Коли ще стріляли з лука, коли були старі війни… І коли брали в полон, то перше, що робили — відрубували фаланги пальців для того, щоб не було спроможності натягувати лук. Валерій Федорович показав саме так — і на це мало хто звернув увагу — це означає, що ми натягуємо лук і будемо у вас стріляти”, — зазначив Данілов.

Тепер Залужний — один із 100 найвпливовіших людей світу за версією редакції видання TIME.

Валерій Залужний на обкладинці TIME / Facebook

Василь Малюк

Свій авторитет довів і Василь Малюк. У лютому 2023 року Верховна рада призначила його головою Служби безпеки України. І вочевидь, не помилилася. До свого призначення він пів року був виконуючим обов'язків і за цей час його запам'ятали викриттям шпигунів і коригувальників вогню Росії. А найскандальнішою стала компанія пошуку російських зв'язків в УПЦ московського патріархату.

Василь Малюк

Початок кар’єри

Свою кар'єру Василь почав вже у 18 років і пішов на військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління, начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Навчався в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство. А стати тим, ким є зараз, як зізнався в одному з інтерв'ю, він мріяв завжди.

“З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З дев'ятого класу я готував себе до цього і фізично, і розумово — займався спортом і юриспруденцію активно”, — казав він.

Чим ще запам’ятався новий голова СБУ?

З 2014 року він брав участь в АТО на Донбасі і за це був нагороджений відзнакою президента України. Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів заступником голови Служби безпеки України. А коли скандального попередника звільнили, спочатку виконував обов'язки начальника, а згодом очолив службу.

Роль СБУ на чолі з Малюком в історії з вибухом на Кримському мосту досі оповита легендами. Лише нещодавно він зізнався, що першим підривом займався особисто зі своїми двома колегами.

Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг цистерни з пальним. Хоча спершу цю цікаву подію зі зрозумілих причин коментував зовсім по-іншому.

“На кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають”, — казав він.

Унікальна спецоперація СБУ

Провести непомітно вибухівку на Кримський міст — завдання із зірочкою. Але глава СБУ тоді запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозри. Так і сталося.

Інша гучна атака на Кримські міст та Чорноморський флот РФ здійняла особливий галас. Тоді надводні морські дрони вразили “Оленегорский горняк” та танкер. А безпілотник, який здійснив атаку, кажуть в СБУ, дістав назву “Sea Baby”, тобто морський малюк. Ось така цікава і проста назва, яка так і натякає, що не існує місця, куди б не дістався голова СБУ України Малюк.

Мережа вибухнула мемами після цього випадку.

Фото з відкритих джерел

Рвало інтернет і відразу після призначення Малюка на посаду. Тим часом в СБУ наголошують, наразі працюють над низкою нових цікавих операцій в акваторії Чорного моря.

Що відомо про нового голову НПУ?

Поки в СБУ готуються знову кошмарити росіян, новопризначений керівник Національної поліції України виконує свою важливу місію — робить усе, аби російські злочини по всій території України були задокументовані та передані в Гаагу.

І також він заявив, що планує, аби усі поліцейські, які не були на війні, відпрацювали на прифронтових ділянках пліч-о-пліч із іншими колегами.

Кар’єра Вигівського

На нову посаду Кабмін перевів Івана Вигівського в липні цього року. Службу в органах внутрішніх справ Вигівський розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу в Миколаївській області.

Іван Вигівський / Фото: Національна поліція України

У 2003 закінчив Національний університет внутрішніх справ україни, а з 2015 по 2016 працював вже начальником Очаківського відділу поліції ГУНП. У 2016 році став заступником начальника головного управління у Миколаївській області, а з 14 лютого 2020 року був призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.

А вже у серпні 2021 року Іван Вигівський став новим главою Національної поліції міста Києва. Він замінив на цій посаді Андрія Крищенка, який 11 серпня подав у відставку.

20 січня 2022 року Кабінет Міністрів України призначив Івана Вигівського тимчасово виконуючим обов'язків голови Національної поліції України замість Ігоря Клименка, якого призначили виконуючим обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі в авіакатастрофі в Броварах очільника МВС Дениса Монастирського. А вже у липні Кабмін остаточно затвердив Вигівського на посаду начальника Нацполіції України.

То що ж об’єднує цю трійцю?

А тепер настає найцікавіший момент — попри роботу у різних структурах є те, що об'єднує цих трьох. Один головує в ЗСУ, інший в СБУ, а третій — в НПУ, але усі вони є уродженцями Житомирщини. Валерій Залужний родом зі Звягеля, Василь Малюк з Коростишева, Іван Вигівський з Коростенщини.

Чи були усі троє знайомі до високих посад — лишається відкритим питанням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого ви ТОЧНО не знали! Що об’єднує Залужного, Малюка та Вигівського?

Читайте також: