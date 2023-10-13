Залужний, Малюк та Вигівський: що об’єднує керівників надважливих в Україні структур

Таких подробиць ви точно не знали.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк та голова Національної поліції Іван Вигівський — три різні і водночас схожі персони. Ці троє керують у найважчий для України час.
Що об'єднує керівників таких важливих структур у державі — в екслюзиві ТСН.ua.
Легендарне інтерв’ю Залужного
“Щойно в мене з'являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати, ніхто мене не зупинить”, — це інтерв'ю українського генерала наробила галасу в мережі. Так Валерій Залужний висловився про Крим та його звільнення. Поки партнери боялися ядерних погроз Путіна, він діяв.
У певний момент цієї війни Валерій Залужний став символом не тільки Збройних сил, а й України в цілому — гарантом, совістю і силою нації.
“Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї, але лише стільки, скільки буде необхідно”, — каже він.
Чому Залужний хотів стати військовим?
А от мрії стати військовим і захищати державу не полишали Залужного з раннього дитинства. Приклад він брав з батька. Перші роки життя Валерій провів у гарнізонах.
З чого усе починалося?
“Зростом маленький, невисокий з великим букетом таким. Прийшов і сказав: “Я хочу на тій партії сісти”. Я питала, “А ким ти будеш? Він каже, “Солдатом, буду захищати нашу країну”, — такі спогади про себе Залужний залишив своїй першій вчительці.
Відмінником у школі не був, кажуть викладачі. Після закінчення вступив до машинобудівного технікуму і тільки потім подався у військові. Спочатку Одеське вище командне училище, потім — Національна академія оборони та Національний університет оборони імені Івана Черняховського.
Усе закінчив із відзнакою і у 2020 році стає магістром міжнародних відносин Острозької академії.
Валерій Залужний пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. А війна для нього почалася ще 2014. Тоді його призначили на посаду заступника командира сектору “С” зони АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном.
У 2017 році Залужний отримав звання генерал-майора, але все одно продовжив службу на передовій. У 2018-2019 роках був першим заступником командувача Об'єднаних сил — начальником штабу ООС. У 2022 указом президента Залужному було присвоєно звання генерала.
А от головнокомандувачем Збройних сил України Валерій Залужний став з липня 2021 року. Ось що казав про Залужного герой України Дмитро Коцюбайло, відомий як “Да Вінчі” — він, на жаль, загинув 7 березня під Бахмутом.
@grntmedia Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" про ставлення до Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. #зсу #війна #залужний ♬ оригинальный звук - ҐРУНТ
Таємний знак Залужного
Командувач ЗСУ як ніхто впевнений, що перемога буде за Україною, і постійно показує таємний знак, але не всі розуміють, що він означає.
Знаменитий жест “ножиці” Валерія Залужного означає зовсім не перемогу, як помилково вважає більшість. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі Мосейчук+. Вінпояснив, що це зовсім не жест “Victory”, бо його показують лицьовою стороною долоні до співбесідника. Залужний робить навпаки, і мало хто розуміє різницю, але вона принципова.
“Коли ще стріляли з лука, коли були старі війни… І коли брали в полон, то перше, що робили — відрубували фаланги пальців для того, щоб не було спроможності натягувати лук. Валерій Федорович показав саме так — і на це мало хто звернув увагу — це означає, що ми натягуємо лук і будемо у вас стріляти”, — зазначив Данілов.
Тепер Залужний — один із 100 найвпливовіших людей світу за версією редакції видання TIME.
Василь Малюк
Свій авторитет довів і Василь Малюк. У лютому 2023 року Верховна рада призначила його головою Служби безпеки України. І вочевидь, не помилилася. До свого призначення він пів року був виконуючим обов'язків і за цей час його запам'ятали викриттям шпигунів і коригувальників вогню Росії. А найскандальнішою стала компанія пошуку російських зв'язків в УПЦ московського патріархату.
Початок кар’єри
Свою кар'єру Василь почав вже у 18 років і пішов на військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління, начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Навчався в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство. А стати тим, ким є зараз, як зізнався в одному з інтерв'ю, він мріяв завжди.
“З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З дев'ятого класу я готував себе до цього і фізично, і розумово — займався спортом і юриспруденцію активно”, — казав він.
Чим ще запам’ятався новий голова СБУ?
З 2014 року він брав участь в АТО на Донбасі і за це був нагороджений відзнакою президента України. Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів заступником голови Служби безпеки України. А коли скандального попередника звільнили, спочатку виконував обов'язки начальника, а згодом очолив службу.
Роль СБУ на чолі з Малюком в історії з вибухом на Кримському мосту досі оповита легендами. Лише нещодавно він зізнався, що першим підривом займався особисто зі своїми двома колегами.
Тоді вибух вантажівки пошкодив автомобільні прольоти і підпалив вантажний потяг цистерни з пальним. Хоча спершу цю цікаву подію зі зрозумілих причин коментував зовсім по-іншому.
“На кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають”, — казав він.
Унікальна спецоперація СБУ
Провести непомітно вибухівку на Кримський міст — завдання із зірочкою. Але глава СБУ тоді запропонував варіант із вибухівкою, обмотаною целофановою плівкою. Вантаж у вигляді великих рулонів виглядав абсолютно цивільним і не мав викликати підозри. Так і сталося.
Інша гучна атака на Кримські міст та Чорноморський флот РФ здійняла особливий галас. Тоді надводні морські дрони вразили “Оленегорский горняк” та танкер. А безпілотник, який здійснив атаку, кажуть в СБУ, дістав назву “Sea Baby”, тобто морський малюк. Ось така цікава і проста назва, яка так і натякає, що не існує місця, куди б не дістався голова СБУ України Малюк.
Мережа вибухнула мемами після цього випадку.
Рвало інтернет і відразу після призначення Малюка на посаду. Тим часом в СБУ наголошують, наразі працюють над низкою нових цікавих операцій в акваторії Чорного моря.
Що відомо про нового голову НПУ?
Поки в СБУ готуються знову кошмарити росіян, новопризначений керівник Національної поліції України виконує свою важливу місію — робить усе, аби російські злочини по всій території України були задокументовані та передані в Гаагу.
І також він заявив, що планує, аби усі поліцейські, які не були на війні, відпрацювали на прифронтових ділянках пліч-о-пліч із іншими колегами.
Кар’єра Вигівського
На нову посаду Кабмін перевів Івана Вигівського в липні цього року. Службу в органах внутрішніх справ Вигівський розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу в Миколаївській області.
У 2003 закінчив Національний університет внутрішніх справ україни, а з 2015 по 2016 працював вже начальником Очаківського відділу поліції ГУНП. У 2016 році став заступником начальника головного управління у Миколаївській області, а з 14 лютого 2020 року був призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.
А вже у серпні 2021 року Іван Вигівський став новим главою Національної поліції міста Києва. Він замінив на цій посаді Андрія Крищенка, який 11 серпня подав у відставку.
20 січня 2022 року Кабінет Міністрів України призначив Івана Вигівського тимчасово виконуючим обов'язків голови Національної поліції України замість Ігоря Клименка, якого призначили виконуючим обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі в авіакатастрофі в Броварах очільника МВС Дениса Монастирського. А вже у липні Кабмін остаточно затвердив Вигівського на посаду начальника Нацполіції України.
То що ж об’єднує цю трійцю?
А тепер настає найцікавіший момент — попри роботу у різних структурах є те, що об'єднує цих трьох. Один головує в ЗСУ, інший в СБУ, а третій — в НПУ, але усі вони є уродженцями Житомирщини. Валерій Залужний родом зі Звягеля, Василь Малюк з Коростишева, Іван Вигівський з Коростенщини.
Чи були усі троє знайомі до високих посад — лишається відкритим питанням.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого ви ТОЧНО не знали! Що об’єднує Залужного, Малюка та Вигівського?
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