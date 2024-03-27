"На цю ракету я чекав всю свою службу": нацгвардієць розповів, як зі Stinger збив ворожу ціль, що летіла на Київ

День Національної гвардії України відзначили напередодні. Це перший військовий підрозділ, який прийняв до своїх лав добровольців. Водночас, одну з російських ракет, що летіли на столицю 21 березня, збив нацгвардієць за допомогою Stinger на псевдо "Грінч".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Нацгвардієць розповідає, що це був його перший бойовий вистріл.

"Цю ракету я чекав всю свою службу, весь рік. І я знав, що я просто так її не відпущу", - каже "Грінч"

Стрілець-зенітник бригади "Буревій" на псевдо "Грінч" демонструє нам свою зброю - американський комплекс Stinger. Саме ним він збив ракету Х-101, що летіла на столицю. Небо того дня було безхмарним. Усе - розповідає, сталося за лічені секунди.

"Щоб я зміг захватити ціль, в мене приблизно є дві секунди, якщо більше - то ціль буде далеко і моя ракета не встигне за нею", - каже військовий.

"Грінч"

Та про те, що цей пуск був успішним, дізнався лиш згодом від побратимів, які бачили у небі вибух. Сам "Грінч" у цей момент був зайнятий іншим.

"Я в той час дивився, щоб нічого не загорілося. Бо після пострілу від ракети залишається стартовий двигун. Він викидається і може запалить траву. І я бігав, щоб пожежі не було", - каже він.

Уламки збитої Х-101, вартістю 13 мільйонів доларів, впали неподалік у полі. А, отже, нікого не травмували.

Уже рік як "Грінч" призвався добровольцем до лав Нацгвардії. За вдале бойове чергування хлопця нагородили. Про плани ділиться неохоче - планує служити і далі.

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Нагадаємо, як американська зенітно-ракетна установка Avenger прикриває небо Донеччини.

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