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"На цю ракету я чекав всю свою службу": нацгвардієць розповів, як зі Stinger збив ворожу ціль, що летіла на Київ

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"На цю ракету я чекав всю свою службу": нацгвардієць розповів, як зі Stinger збив ворожу ціль, що летіла на Київ

Нацгвардієць зі "Стінгер"

Військовий розповів про збивання російської ракети.

День Національної гвардії України відзначили напередодні. Це перший військовий підрозділ, який прийняв до своїх лав добровольців. Водночас, одну з російських ракет, що летіли на столицю 21 березня, збив нацгвардієць за допомогою Stinger на псевдо "Грінч".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої. 

Нацгвардієць розповідає, що це був його перший бойовий вистріл.

"Цю ракету я чекав всю свою службу, весь рік. І я знав, що я просто так її не відпущу", - каже "Грінч"

Стрілець-зенітник бригади "Буревій" на псевдо "Грінч" демонструє нам свою зброю - американський комплекс Stinger. Саме ним він збив ракету Х-101, що летіла на столицю. Небо того дня було безхмарним. Усе - розповідає, сталося за лічені секунди.

"Щоб я зміг захватити ціль, в мене приблизно є дві секунди, якщо більше - то ціль буде далеко і моя ракета не встигне за нею", - каже військовий. 

"Грінч"

Та про те, що цей пуск був успішним, дізнався лиш згодом від побратимів, які бачили у небі вибух. Сам "Грінч" у цей момент був зайнятий іншим.

"Я в той час дивився, щоб нічого не загорілося. Бо після пострілу від ракети залишається стартовий двигун. Він викидається і може запалить траву. І я бігав, щоб пожежі не було", - каже він.

Уламки збитої Х-101, вартістю 13 мільйонів доларів, впали неподалік у полі. А, отже, нікого не травмували.

Уже рік як "Грінч" призвався добровольцем до лав Нацгвардії. За вдале бойове чергування хлопця нагородили. Про плани ділиться неохоче - планує служити і далі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 27 березня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, як американська зенітно-ракетна установка Avenger прикриває небо Донеччини. 

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