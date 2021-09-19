ДАБІ перестала існувати: як працює інспекція-наступниця та чи здешевшає в Україні житло

Діяльність новоствореної Державної інспекції архітектури та містобудування ще не прописане в законодавстві.

Цього тижня Державна архітектурно-будівельна інспекція перестала існувати. Хоча встигла за свою останню ніч пороздавати ще дозволів на будівництво.

А от чи стане краще з конторою новою - з іншою абревіатурою? Чи виправить вона гріхи попередників? І чи згадає, що ще 2018 року в Україні заборонили щільну забудову в містах? Про це 19 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

ДАБІ – це саме той орган, який замість контролювати допомагав перетворювати міста на суцільні недобуди і спустошував кишені. Доказів, що ця система прогнила до останнього гвинтика, можна знайти просто, ввівши в пошуковику слова "ДАБІ корупція".

Інспекція ця настільки жадібна, що за останні два тижні понадавала понад 400 дозволів на нове будівництво. Для порівняння від початку року було видано 1600, а тут за 14 днів майже третина. Схоже, прислів’я "Перед смертю не надихаєшся" - це точно не про ДАБІ. Але смерть служби таки настала.

І от цього тижня після двох років спроби реформувати ДАБІ з’явився ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування України.

ЗЛАМАТИ СХЕМИ

ДАБІ більше не існує. Усіх працівників звільнили. У нову інспекцію ДІАМ на роботу набрали вже 200 працівників. Міністр регіонального розвитку запевнив, що жоден ексДАБІвець туди не проліз. Бо біографію і послужний список кандидатів перевіряли разом з НАБУ. Але їх ще має перевірити час.

ФАКТОР ХАБАРА

У ДІАМі всі рішення на забудови видаватиме Єдина державна електронна система у сфері будівництва. Працює вона вже рік. І можна було б говорити, що в схемах участі не бере. Якби в неї не втручались люди. Забудовники й архітектори, що встигли з нею попрацювати, кажуть, що черга на розгляд заявок рухається швидше, але людський фактор в ухваленні фінального рішення, де будувати, скільки поверхів і який будинок вводити в експлуатацію – все одно лишається.

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ДІАМ В ЗАКОНІ?

По суті, нова інспекція архітектури та містобудування зараз працює напівлегально. Бо поки що в законах прописані старі правила із абревіатурою ДАБІ. Нові вже лежать десь у парламенті і чекають, коли їх ухвалять. А це означає, що під них доведеться змінювати все - і електронну систему, яка поки запрограмована під втручання людини.

У цих же законах має бути прописане реальне покарання для аферистів: приміром, за підробку документів чи будівництво 30 поверхів замість 10. А місцева влада забов'язана стежити, що будується у їхніх селах, громадах і містах.

ХТО ВИГРАЄ?

Звичайно, виграти мали б звичайні громадяни. Бо надійний контроль означає, що будинки більше не будуть розходитися по швах і обвалюватися. Що у новенькому ЖК будуть передбачені школа і садок для дітей, що ніхто не затулить сонце своїми незаконними висотками, і що квартири стануть дешевшими – щонайменше на 1000-2000 доларів. Бо всі ті хабарі, які забудовники нахабно давали, а ДАБІ нахабно вимагали, роками оплачували українці. Додаткові 20-30 доларів для чиновників ховаються в кожному квадратному метрі квартири.

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