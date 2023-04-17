Дахи літали в небі, як папір: надпотужний буревій накоїв лиха на Буковині

Понівечені дахи та зірвані лінії електропередач - негода накоїла лиха у селі Петрашівка на Буковині. Спочатку там пройшла злива з градом, а потім раптово налетів буревій, йдеться в ТСН.

Як покрівля з будинку сусідки літає у небі зафільмували місцеві мешканці. Дах у хати тут зірвало повністю, про нього нагадують хіба уламки і шматки понівеченого шиферу. Власниця будинку заспокоює себе лише тим, що лишилася жива, бо в момент, коли вирував буревій, її тут не було. Вітер був такої сили, що покрівлю розкидало на кілька десятків метрів по сусіднім подвір’ям. Зараз родина, як могла, перекрила дах плівкою, бо дощ продовжує лити.

“Сусіди всі мені допомагали. Я не могла зайти до своєї хати, там все текло, все. В щепках все було, шифер з сараю, тут жах був. Що мені робити? Як мені робити?”, - каже Маріанна Жар.

Селяни розповідають, негода почалася раптово і тривала лише кілька хвилин. Спочатку пішла сильна злива та град, а потім почався вітер такої сили, що шифер жбурляло ніби листки паперу. “Я такого ще не бачила, тільки по телевізору. Сиджу на подвір’ї і бачу як літають якісь клейонки, папір і думаю шо це таке? І бачу – смерч. Такий чорний, крутиться і за дві секунди – нема даху”, - каже очевидиця.

Загалом у Петрашівці пошкоджено 19 дахів. Також позносило паркани, кілька вікон та дверей. Зірвані лінії електропередач – вже полагодили та відновили електропостачання. Комісія вже склала акти про масштаби руйнувань. “Будемо подавати це на Чернівці, на обласну військову адміністрацію. Побачимо, що буде з обласного бюджету, з державного і місцевого бюджету”, - каже голова громади Василь Скрипкару.

Постраждалі родини сподіваються, що влада допоможе їм якнайшвидше, адже синоптики прогнозують, що дощі тут продовжаться.

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