Дальнобійна артилерія: чому США зволікають з її передаванням та до чого тут Кримський міст

Дальнобійна артилерія: чому США зволікають з її передаванням та до чого тут Кримський міст

За словами Зеленського, системи M270 MLRS здатні зупинити наступ Росії на Донбасі. Ці реактивні системи залпового вогню здатні працювати на великі відстані.

Крім цього, Україна просить про постачання американських систем HIMARS, які здатні працювати на відстанях до 300 км. Проте Білий дім, не дивлячись на схвалений Конгресом та підписаний самим же Байденом лендліз для України, зволікає з постачанням РСЗВ.

Американська преса пише, що причиною можуть бути побоювання Вашингтона використання Україною цих систем для ударів по території Росії. Чи наприклад для ударів по Кримському мосту, по якому до Криму залізницею Путін перекидає значні обсяги військової техніки, яка потім через вже захоплені Росію південні українські регіони підкріплює агресію на Сході.

Зокрема Politico повідомляло, що замість HIMARS та MLRS, США можуть поставити Україні 155-міліметрові гаубиці М777. Хоча на другій зустрічі на німецькій базі Рамштайн, яка вже стала коаліційним майданчиком країн, які озброюють Україну, Києву була обіцяна дальнобійна артилерія разом із протикорабельними ракетами Harpoon.

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Тепер американський телеканал CNN повідомляє, що США вже начебто передають Україні дальнобійні РСЗВ. Хоча про точність подачі інформації американськими ЗМІ треба зазначити, що раніше Washington Post вже обіцяли Україні ППО Patriot.

У коментарі ТСН.ua заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь каже, що у питанні з постачанням Україні HIMARS та MLRS складається парадоксальна ситуація. Начебто вже підписано закон про лендліз, політичний компонент знятий, не треба проводити дебати в Конгресі щодо кожної гвинтівки, а президент Байден отримав виключне право передавати Україні будь-яку зброю, крім ядерної. Тобто, адміністрація Байдена зараз має право передавати без жодного узгодження з Конгресом зброю Україні.

"Але тепер хтось в Адміністрації Байдена, якийсь радник, або якийсь підкуплений росіянами лобіст, уявимо собі, може просувати ідею, що Україна начебто буде бити по мирним російським містам, що призведе до ескалації конфлікту і зрештою втягне США у війну, а Байден цього дуже не хоче. І я думаю, що такий вплив на президента Байдена може здійснюватися. І він 100% здійснювався, раз такі посили йдуть в американській пресі", – вважає експерт.

Тепер, за його словами, українська сторона має донести до президента Байдена, що нам зараз потрібні ці системи, і не для того, щоб Росію обстрілювати, бо ми ніколи жодних претензій до неї не мали.

Ми маємо зламати Путіну хребет. А він зараз на Донбасі, де було б дуже добре спалити всю цю групу військ за допомогою HIMARS, MLRS або будь-якої іншої системи, яка це може зробити в тилу.

"Проходило в американській пресі, що начебто йдуть дискусії, що Україна надасть гарантії, що не буде бити наприклад HIMARS чи MLRS по російській території. Добре, якщо це зніме напругу з боку лобістів і радників, які насідають на Байдена і гальмують процес, думаю, що це нормально. Хтось з якихось радників, я не буду називати прізвища, може впливати таким чином, що дійсно затягується передача саме конкретних дальнобійних систем, які дійсно можуть бути використані для знищення Кримського мосту. Бо у нас же в інформпросторі це обговорюється. Проте, думаю, ми все ж таки переламаємо цю тенденцію. Бо зрозуміло, звідки ноги ростуть – це все Росія намагається зупинити цей процес", - підсумовує Михайло Самусь.

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