Данці створили в своєму місті унікальну систему опалення і готуються повторити її під час відновлення Миколаєва

Данія зробила неймовірний стрибок за останні 30 років - від найбільшої нафтової держави Євросоюзу до світового лідера зеленої енергетики.
Данці гроші з продажу «чорного золота» вкладала у технології майбутнього та енергоефективність, зокрема, і в систему центрального опалення. Данцям вдалось видобувати тепло для своїх квартир буквально з повітря, йдеться в ТСН.
Невеличке місто Сьонеборг данці називають своєю столицею зеленої енергетики або Project zero – тобто 0 шкідливих викидів.
Місто на півдні Данії із населенням 70 тисяч свою трансформацію розпочало майже 15 років тому – 2008 року, коли світ ще не так гучно говорив про зміни клімату, вуглецевий слід і газову зброю Росії, тут вирішили досягти амбітної мети - до 2029 року стати першим енергоефективним містом без шкідливих вугілля, газу і нафти.
У місті дуже тихо, бо більшість машин – це електрокари. Навіть на будівництвах працюють електричні, а не дизельні екскаватори. А між данськими островами, тихо курсує електропаром, що за одну поїздку здатен перевезти 34 машини і сотні пасажирів. Аргументів – «це дорого» данці не розуміють, бо звикли планувати на десятиліття вперед. «Спочатку електроопором дорожчий за дизельний, але за 5 років ви повернете вкладені в нього гроші на 100%. Якщо говорити про батарейку, що живить цей паром, то цикл її життя близько 10 років», - пояснює представниця муніципальної паромної компанії Сесилія Ларсон.
Та коли справа дійшла до перебудови системи опалення, років 10 тому, найскладніше в успіху “зеленого” експерименту було переконати сьонеборжців. «А мені з того що?» - знайоме всім українцям питання лунало звідусіль. Утім, об’єднавшись – бізнес, місцева влада і мешканці міста створили справжнє диво і зменшили платіжки за комуналку вполовину.
Данський супермаркет, на перший погляд, нічим не відрізняється від тих, що є в Україні. Але данці його дуже люблять, бо здатен дарувати людям тепло, в буквальному сенсі. Парадокс в тому, що тепло дають холодильники. Річ у тім, що задні стінки холодильників завжди нагріваються. І якщо зазвичай тепло просто розчиняється в повітрі, то тут його забирають у тепломережі… і використовують повторно. «От вдома колись доторкніться до задньої стінки – вона гаряча. В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла. Спеціальна система відбирає його у компресорну кімнату. І там догріває під тиском до потрібних температур. Взимку ми використовуємо його для обігріву. І на кухні гаряча вода у нас теж від цієї системи. Це тепло не виходить з мережі, а постійно курсує і догрівається», - пояснює систему маркетинг менеджер Генрі Стефенсен.
Тобто цей супермаркет забезпечує себе теплом взимку, а в тепліші місяці навіть продає для обігріву сусідніх будинків.
Данці великі прихильники центрального опалення, але їхні ТЕЦ працюють на біомасі - наприклад, із відсортованого сміття, чи на відпрацьованому теплі від дата-центру або фабрики.
На одному із виробництво інженерного приладдя ввели ннововведення, воно стало вуглецево нейтральним. Приміщення герметичне, але завдяки системі рекуперації, - тобто очистки повітря від вуглекислого газу, зайвої вологості та пилу, – тут легко дихається. А все надлишкове тепло, що продукують ці машини, надходить у таку собі ТЕЦ розташовану просто на території заводу. «Люди, що отримують тепло з наших фабрик, побачили, що суми в платіжках урізались вдвічі. Це головний аргумент», - каже працівник.
Ця система дозволила данцям зменшити температуру в трубах із 145 градусів до 57. Труби гарно ізольовані, тепловтрат дорогою від ТЕЦ до будинків стає в рази менше. А якщо будинок правильно побудований і утеплений – то 57градусів цілком достатньо, аби нагріти квартиру. «Є будинки, яким потрібно 80 градусів у батареях, бо там весь час відкриті вікна, це ніяк не допоможе вам. Але якщо ви перебудовуєте будинки, чи зводите їх з нуля, то робіть вже з правильною інсоляцією та вентиляцією. Тоді ви можете доставляти 50-60 градусів і того буде достатньо, щоб обігрівати квартири. Ну, звичайно не тоді, коли -20 за вікном. В такому разі теплові насоси догрівають вже в самому будинку», - кажуть в тепломережі.
Так, може бути і в нас - данці вже заявили, беруться відбудовувати наш Миколаїв. Гроші вкладатимуть в енергоінфраструктуру, розповів міністр енергетики Данії. «Ми допомагатимемо Україні настільки сильно, наскільки буде змога. У найбільш різноманітних сферах. І, звичайно, в заходах з енергоефективності – це входитиме в пакет допомоги. Енергонезалежність та ощадність важлива. От нам Росія зупинила поставки газу, але для нас це не стало ударом», - заявив міністр енергетики Данії Дан Йоргенсен.
На проєкт з енергоефективності Миколаєва Данія вже пообіцяла 13,5 млн євро. І до початку зими планують почати перебудову енергомереж.
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