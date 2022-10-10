Данілов оцінив загрозу від спільного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі: РБ - у заручниках Путіна

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на рішення Путіна та Лукашенка розгорнути біля кордону України спільне регіональне угруповання військ. Секретар РНБО зазначив, російський "фюрер" може відправити до Білорусі своїх військових.

Про це секретар РНБО України сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

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"По-перше, я можу сказати, те що відбувається на території Білорусі - вони знаходяться в заручниках, в заручниках РФ. Вони наполягають, аби Білорусь прийняла участь у відкритій війні вже певний час. До цього часу з території Білорусі, на жаль, й почалася ця озброєна агресія, активна фаза 24 лютого. На сьогоднішній час відбуваються речі військового характеру. У нас є дослідження, яке проводилося на території Білорусі - бажання у білорусів воювати з нами немає аж від слова ніякого. Чи змусить їх це зробити Путін чи ні - я не впевнений. Інша справа, що Путін туди може відправити свої війська, яких на сьогоднішній день не так багато, враховуючи їхню ситуацію з мобілізацією. У нас там також все під контролем", - прокоментував посадовець.

Загроза з боку Білорусі

За повідомленням Міноборони Білорусі, 10 жовтня Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповання військ біля кордону України.

Лукашенко також заявив, що нібито НАТО та країни Європи погрожують Білорусі ядерним ударом і хочуть "втягнути її у війну проти України".

У Міністерстві внутрішніх справ відреагували на рішення Росії та Білорусі про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Радник голови МВС зазначив, що Лукашенко може поповнити російську армію, надавши їй від 5 до 7 тисяч солдат.

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