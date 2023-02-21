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Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ

Фото: commons.wikimedia.org

За словами секретаря РНБО, кожне рішення про подальші дії ЗСУ ухвалюють на засіданні Ставки.

Українські війська підуть у контрнаступ лише після того, як відповідне рішення ухвалять на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наступ (України — ред.) відбуватиметься тоді, коли на Ставці президент ухвалить відповідне рішення щодо тих матеріалів і доповідей наших військових та розвідки, всіх секторів нашої оборони. Рішення, коли робитимемо наступ на тому чи іншому напрямку, прийматиме Ставка Верховного головнокомандувача нашої країни. Саме так вирішуються державні справи у нашій країні", — сказав Данілов.

Раніше секретар РНБО прокоментував "великий наступ" росіян і запевнив, що жодних успіхів ворог не має.

Коли ЗСУ підуть у контрнаступ на фронті

Раніше військовий експерт Роман Світан пояснив, що ЗСУ наразі мають дочекатися, поки військо окупантів виснажиться, а потім перейти до контрнаступу.

Екскомандувач Центральним командуванням США Девід Петреус вважає, що Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що український контрнаступ на фронті може відбутися у середині квітня — на початку травня.

За інформацією видання Politico, Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом.

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Дата публікації
Перегляди
506
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