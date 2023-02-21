Данілов пояснив, від кого залежить рішення про початок контрнаступу ЗСУ

За словами секретаря РНБО, кожне рішення про подальші дії ЗСУ ухвалюють на засіданні Ставки.

Українські війська підуть у контрнаступ лише після того, як відповідне рішення ухвалять на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наступ (України — ред.) відбуватиметься тоді, коли на Ставці президент ухвалить відповідне рішення щодо тих матеріалів і доповідей наших військових та розвідки, всіх секторів нашої оборони. Рішення, коли робитимемо наступ на тому чи іншому напрямку, прийматиме Ставка Верховного головнокомандувача нашої країни. Саме так вирішуються державні справи у нашій країні", — сказав Данілов.

Раніше секретар РНБО прокоментував "великий наступ" росіян і запевнив, що жодних успіхів ворог не має.