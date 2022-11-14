Данілов пояснив, як відмова від переговорів вплине на постачання зброї Україні

Секретар РНО запевнив, що ніхто не буде вирішувати долю України за спиною українців.

Країни Заходу зіштовхнуться з наслідками, якщо вирішать припинити постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з РФ.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

Він запевнив, що ніхто не буде вирішувати долю України за спиною українців.

"Що значить – менше даватимуть зброї? У публічному суспільстві та просторі все стає відомо. Я можу сказати, що коли у 2008 році нам відмовили разом із грузинами у ПДЧ, на той час був інший інформаційний простір, не було тих соціальних мереж, які сьогодні існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, світ може вибухнути. Тоді розмови про демократію та вільний світ, куди вони мають подітися? Це доволі небезпечна річ — припинити нам допомогу", — сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що західні партнери, постачаючи Україні зброю, допомагають не лише нам, але й собі.