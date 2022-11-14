Данілов пояснив, як відмова від переговорів вплине на постачання зброї Україні

Секретар РНО запевнив, що ніхто не буде вирішувати долю України за спиною українців.
Країни Заходу зіштовхнуться з наслідками, якщо вирішать припинити постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з РФ.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.
Він запевнив, що ніхто не буде вирішувати долю України за спиною українців.
"Що значить – менше даватимуть зброї? У публічному суспільстві та просторі все стає відомо. Я можу сказати, що коли у 2008 році нам відмовили разом із грузинами у ПДЧ, на той час був інший інформаційний простір, не було тих соціальних мереж, які сьогодні існують. Якщо нам припинять постачання зброї, повірте, світ може вибухнути. Тоді розмови про демократію та вільний світ, куди вони мають подітися? Це доволі небезпечна річ — припинити нам допомогу", — сказав Данілов.
Секретар РНБО вважає, що західні партнери, постачаючи Україні зброю, допомагають не лише нам, але й собі.
Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України. Так, США прокоментували перемовини Саллівана з радниками Путіна.
Проте за інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів. У виданні стверджують, що Вашингтон дав сигнал Україні, що принаймні Київ має виглядати відкритим до переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван нібито передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві 4 листопада.
У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман також вважає, що після перемир'я армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.