Данілов про очікування від саміту в Саудівській Аравії: "Світ міняє позицію щодо Росії"

Ця зустріч матиме зовсім інший рівень, аніж червневі консультації в Копенгагені.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про очікування держави від саміту щодо "формули миру" в Саудівській Аравії.

Про це посадовець повідомив у ефірі 1+1 у межах телемарафону "Єдині новини".

Так, Данілов зазначив, що в червні в Данії був зроблений перший крок до глобального саміту щодо української "формули миру".

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"Перший крок відбувся в Копенгагені, там були консультації. Зараз буде відбуватися друга зустріч. Якщо кількість країн, яка перебувала в Копенгагені, була не така велика, то сьогодні підтвердив вже Китай. Це каже про те, що світ міняє позицію по відношенню до Росії, до війни. Зовсім іншого рівня буде зустріч", – анонсував секретар РНБО.

"Ви знаєте, що наш президент ставить завдання, щоб до кінця цього року – краще, щоб це відбулося восени – всесвітній саміт миру, де можна було б ставити певні крапки в тих питаннях, які світ вже мав би поставити доволі давно", – додав Данілов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Данілов: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"

Нагадаємо, 27 червня у Копенгагені радники із питань національної безпеки та політичні радники низки країн світу за участю представників України провели консультації щодо ключових принципів досягнення миру та обговорили українську "формулу миру".

4 серпня у Саудівській Аравії розпочнеться зустріч радників очільників низки держав світу і представників МЗС щодо української "Формули миру". За словами радника керівника Офісу президента України, на цьому саміті будуть закладені основи нової глобальної політичної архітектури.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що зустріч у Саудівській Аравії буде кроком до глобального саміту миру.

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