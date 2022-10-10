Данілов про визнання Росії країною-терористкою: "Хочу, аби партнери припинили спостерігати"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі цивілізовані країни світу повинні визнати Російську Федерацією країною-терористкою.

Про це Данілов сказв в ефірі "1+1" в межах національного телемарафону.

Він наголосив, що Росія вже неодноразово доводила, що вона безпосередньо є країно-терористкою.

"Я би дуже хотів, аби решта наших партнерів припинили оце спостерігання: чи треба, чи не треба голосувати, що ця країна повинна бути визнана спонсором-тероризму. Я взагалі вважаю, що ця країна терорист. Хочу, аби це було зафіксовано в багатьох столицях світу, в їхніх парламентах - вже як доведений факт", - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, ситуація щодо визнання Конгресом США Росію терористом "повинна була нас наблизити після Бучі та після інших наших міст - Харкова та Запоріжжя".

"Врешті-решт, це сталося після ситуації в столиці, де розташован дипломатичні представники та консульство, яке є однією з країн Євросоюзу, та постраждало внаслідок сьогоднішніх дій від країни-терориста. Думаю, що вони повинні прийняти врешті-решт це рішення", - зауважив Данілов.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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