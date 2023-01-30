Данілов – про ймовірний наступ РФ: "Ми до цього дуже потужно готуємося"

На думку секретаря РНБО, 24 лютого 2022 року була набагато складніша ситуація, ніж зараз.

Росія має 150 тисяч військ у резерві для нового наступу на Україну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

За його словами, у межах мобілізації в РФ призвали 300 тисяч – 150 вже відправили на фронт, а ще 150 готуються на різних полігонах в Росії та Білорусі.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося. Кожного дня президент спілкується зі своїми іноземними колегами що військової допомоги і кожного дня триває робота всередині нашої країни. Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам-на-сам з країною-агресоркою. Не вірили в нашу перемогу і нашу спроможність тримати удар. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", – зазначив Данілов.

Раніше Олексій Данілов пояснив, чи можна зробити закупівлі для ЗСУ прозорими в умовах війни.

Новий наступ РФ: що відомо

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, Росія оголосить нову хвилю мобілізації найближчими тижнями. У виданні пишуть, що Кремль планує набрати до війська 500 тис. осіб та кинути в новий наступ на Україну у квітні.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що 2023 року росіяни розглядають для наступу три сценарії.

Військовий експерт Михайло Самусь не виключає, що росіяни повторно нападуть саме 24 лютого – у річницю вторгнення. Військовий експерт Сергій Грабський поділяє думку, що новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого

На думку військового експерта Олега Жданова, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області. Власне, це зараз і роблять окупанти. Ситуація на Донбасі надзвичайно складна.

За словами президента Зеленського, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Зеленський зазначив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся і посилюється там постійно.