Данілов прокоментував контрнаступ ЗСУ та можливість переговорів з Росією

Секретар РНБО зауважив, що кількість отриманої від Заходу техніки не можна назвати достатньою.

Західним партнерам навряд чи вдасться схилити Україну до мирних переговорів із державою-агресоркою.

Таку ймовірність секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному коментарі ТСН оцінив дуже скептично.

“Нас схиляли [до переговорів] неодноразово за всі часи, починаючи від 1600-х років. Головне - не програти собі і не програти себе. Той дух і та воля, яка у нас є, вона вже нікуди не зникне. Вони вже помилилися один раз, 24 лютого [2022 року], коли усі вважали, що у нас немає спроможності”, - зауважив він із цього приводу.

Також читайте У Білому домі зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ

Можливі “докори” Заходу за “повільний контрнаступ” Олексій Данілов категорично спростував, зазначивши, що Сили оборони здійснюють усе можливе наявними у них засобами.

“Щодо того, що нам дали “велику кількість техніки”, треба бути обережними з цими висловлюваннями. Чи дали нам стільки, скільки потрібно? Не зовсім. На жаль”, - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БУДАНОВ: ЗСУ скоро зайдуть в КРИМ!"

Нагадаємо, Велика Британія наголосила, що Україна під час контрнаступу виправдовує їхні очікування. Спецоперація була розроблена Україною спільно зі США, Британією та іншими західними партнерами.

Читайте також: