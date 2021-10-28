Данілов розповів, чому в Україні зупинились два заводи, які виробляють кисень для хворих на COVID-19

Данілов розповів, чому в Україні зупинились два заводи, які виробляють кисень для хворих на COVID-19

У містах не завжди можуть розрахувати, скільки їм потрібно кисню для хворих на коронавірус.

Два заводи, які в Україні виробляють кисень для хворих на COVID-19, змушені були зупинитись через необхідність. Один із них уже відновив роботу.

Про це 28 жовтня в програмі “Право на владу” на “1+1” повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Справа у тому, що запастись киснем у тих обсягах, які потребують хворі, не можливо. Те, що стосується цих двох заводів, які зупинились, це не була профілактика. Це була необхідність. Станом на сьогодні вони вже працюють та нема проблем. Тобто один завод уже працює, а інший працюватиме від неділі. Є "штучні" проблеми у деяких містах: там не можуть розрахувати, скільки їм потрібно кисню через те, що кількість хворих постійно зростає", - пояснив Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що зараз у лікарні перебуває 47 964 осіб хворих на COVID-19, і більшості з них потрібне кисневе запеспечення.

"Я хотів би звернути увагу, що це не тільки відповідальність центральної влади. Я постійно наполягаю, що у кожному місті є громада, мер, управління охорони здоров'я і це має бути спільна робота. Не може тільки пан Ляшко відповідати за всі 497 лікарень, які працюють із хворими на коронавірус. Я зауважу, що у нас 47 964 людини перебуває у лікарні. Ми очікуємо, що в Україні буде 50-52 тисячі хворих. У лікарні буде 90 тисяч місць. Хворим потрібен кисень. І я сподіваюсь, що таких інцидентів із заводами вже не буде", - наголосив Данілов.

Право на владу": скільки кисню потрібно на хворих COVID-19 у містах України

Нагадаємо, Данілов розповів про "вакцинальний феномен" в Україні.

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