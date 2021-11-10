Як працює РНБО: Данілов відповів на закиди про "санкції без доказів" і "списки за 5 хвилин"

Як працює РНБО: Данілов відповів на закиди про "санкції без доказів" і "списки за 5 хвилин"

Данілов пояснив, що багато документів Рада нацбезпеки розглядає в режимі "таємно".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяву ексочільника МВС Арсена Авакова про те, що начебто санкції РНБО ухвалює без необхідних доказів, а підсанкційні списки роздаються членам ради за 5 хвилин до засідання

Про це Данілов розповів на брифінгу за підсумками засідання ради.

"Дійсно, низка питань, яка розглядається в режимі "таємно", видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, які мають гриф "таємно", здаються кожним членом РНБО у зворотній бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь. Вони видаються безпосередньо перед засіданням. Кожен член РНБО може з ними ознайомитися, може задавати на засіданні РНБО питання, якщо в нього ці питання виникають. Голосування по кожному питанню є персональним, кожна людина голосує особисто. Лист голосування зберігається в апараті Ради нацбезпеки постійно", — пояснив він.

За словами Данілова, якщо якийсь член РНБО не згоден з тим чи іншим рішенням, він має право проголосувати так, як вважає за необхідно. Як приклад, секретар Ради нацбезпеки навів ексочільника ВР Дмитра Разумкова.

"Голосування є таємним. Але інколи самі члени РНБО говорять, як вони голосували. Так було з паном Разумковим, коли він сказав, що за санкції проти пана Віктора Медведчука не голосував. Має право", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, що минулого тижня колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який очолював відомство понад 7 років, уперше пояснив причини своєї відставки.

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