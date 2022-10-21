Данілов висловився про розпад РФ і провину росіян: "Обрали людину з психікою фашиста"

Секретар РНБО України Олексій Данілов наголошує, що ще після повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, висловився про те, що ця війна стане початком розпаду Російської Федерації.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Вона (Рф - Ред.) програє у цій війні. Це не наша провина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це провина росіян, коли вони обрали (президентом - Ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін - Ред.) робив протягом 22, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, лише погіршуватимуть їхню ситуацію", - наголосив секретар РНБО.

Данілов зауважує: якщо раніше війська РФ умовно на 90% складалися з контрактників, а "сьогодні забирають усіх без виключення".

"Сьогодні труни із загиблими, яких ми маємо вбивати, бо вони приперлися до нас, будуть з'являтися у всіх містах РФ. Я хочу подивитися, в який спосіб жінки будуть на це реагувати. За що вони зараз помирають на чужій землі, до якої не мають жодного відношення, на чужій війні? Зараз там процеси лише будуть розпочинатися", - впевнений Данілов.

Путіна - диктатор

З початком війни в Україні Путіна почали називати сучасним Адольфом Гітлером. Колишній заступник головнокомандувача силами НАТО в Європі Річард Ширрефф проводить паралелі між з бомбардуваннями українських міст армією РФ та таками на Лондон 1940-41-го німецькими фашистами.

Дії армії Російської Федерації порівнюють з діями німецьких нацистів. Політолог Володимир Фесенко вважає, що кремлівський диктатор претендує на роль Гітлера, а його посіпака Дмитро Медведєв - на роль Геббельса.

Своєю чергою, колумніст The Washington Post Джордж Вілл вважає, що Путін своїми рішеннями та діями наслідує іншого італійського диктатора - Беніто Муссоліні. З його слів, культ очільника Кремля - відродження СРСР.

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