Данілов запевнив, що Путін та Байден без України не зможуть вирішити "наше питання"

Данілов наголосив, що Україна рухається у питанні Донбасу лише політико-дипломатичним шляхом.
Україна вітає можливість проведення саміту між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, але вирішувати без участі Києва глави держав нічого не будуть.
У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 21 лютого.
"Вони (Путін і Байден. - Ред.) можуть зустрітися. Але якщо Путін та Байден зустрінуться, і там обговорюватиметься питання України, повірте, без нас наше питання ніхто вирішити не може. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього. Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці. - Ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав Данілов.
Крім того, секретар РНБО нагадав, що Україна готова до засідання контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі для вирішення питання з безпекою. За його словами, Україна має намір закінчити війну на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.
"Кілька разів була спроба зібрати засідання Тристоронньої контактної групи. Ми дуже хочемо, щоб воно якнайшвидше відбулося, щоб зрушити з мертвої точки питання безпеки. Наше завдання досить просте – мирним шляхом повернути окуповані РФ території. Ми не можемо вести військових дій проти частини нашого населення", - сказав Данілов.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир.
Своєю чергою, у Кремлі заявили, що не виключають зустріч президентів, але не найближчим часом. Мовляв, лідери країн будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти.
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