Данілов запевнив, що Путін та Байден без України не зможуть вирішити "наше питання"

Данілов запевнив, що Путін та Байден без України не зможуть вирішити "наше питання"

Данілов наголосив, що Україна рухається у питанні Донбасу лише політико-дипломатичним шляхом.

Україна вітає можливість проведення саміту між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, але вирішувати без участі Києва глави держав нічого не будуть.

У цьому запевнив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 21 лютого.

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"Вони (Путін і Байден. - Ред.) можуть зустрітися. Але якщо Путін та Байден зустрінуться, і там обговорюватиметься питання України, повірте, без нас наше питання ніхто вирішити не може. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього. Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці. - Ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО нагадав, що Україна готова до засідання контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі для вирішення питання з безпекою. За його словами, Україна має намір закінчити війну на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

"Кілька разів була спроба зібрати засідання Тристоронньої контактної групи. Ми дуже хочемо, щоб воно якнайшвидше відбулося, щоб зрушити з мертвої точки питання безпеки. Наше завдання досить просте – мирним шляхом повернути окуповані РФ території. Ми не можемо вести військових дій проти частини нашого населення", - сказав Данілов.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами Блінкена, переговори повинні бути про мир.

Своєю чергою, у Кремлі заявили, що не виключають зустріч президентів, але не найближчим часом. Мовляв, лідери країн будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти.

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