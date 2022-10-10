Данілов заявив, що жодних переговорів з Путіном не буде: "Це вже неможливо"

З російським президентом-диктатором Володимиром Путіном Україна не буде вести жодних переговорів. Наразі це не можливо.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "1+1" в межах національного телемарафону.

Київ може сісти за стіл переговорів лише тоді, коли у Кремлі буде нова влада, наголосив Данілов. Втім, навіть тоді переговори будуть лише на умовах, які задовольнятимуть Україну.

"У нас є рішення РНБО, яке затверджено указом президента. Там є перший пункт, де чітко вказано, що з президентом Путіним жодних переговорів ми вести вже не можемо. Після всіх тих подій та після тих речей, які вони накоїли на території нашої країни, - це вже неможливо. Коли буде нове керівництво, будуть інші представники Російської Федерації, може й будемо спілкуватися стосовно форматів", - висловився секретар РНБО.

Коментуючи термінове засідання G7, яке скликав президент Зеленський, Данілов заявив, що "жодних розмов про Україну без України не буде - це неможливо на сьогоднішній день".

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного сенсу вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням. Переговори можливі, але з новим президентом країни, "який більш адекватно оцінюватиме реальність".

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