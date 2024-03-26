"Данілова банально принесли в жертву": Фесенко назвав причину звільнення секретаря РНБО

За словами Фесенка, нещодавно Данілов розізлив одночасно і Зеленського, і Китай. Саме це вартувало екссекретареві РНБО посади.

В Офісі президента були незадоволені роботою РНБО і мали претензії до Олексія Данілова особисто. Це і стало причиною звільнення.

Про це заявив український політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю журналістці ТСН Марії Васильєвій.

"Наскільки мені відомо, певне незадоволення було й раніше. Була претензія до роботи РНБО і до Данілова особисто. Вони не були критичними, вони накопичувалися, але був безпосередньо привід для звільнення", – сказав політолог.

Непублічний дипломатичний скандал через заяву Данілова

Фесенко звернув увагу на останній скандальний інцидент, коли Данілов сказав нецензурну фразу на адресу спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідав Київ.

"Це дуже, я б сказав, неприйнятна по формі, хамська і навіть нецензурна фраза на адресу спецпредставника Китайської народної республіки, який нещодавно був в Україні... Коментуючи переговори пана Лі Хуея в Києві, Олексій Данілов висловився в одному з інтерв’ю дуже некоректно", – каже Фесенко.

За інформацією експерта, ця заява Данілова викликала справжнє обурення в Пекіні, і КНР висловила Україні дуже серйозні претензії.

Або Данілов, або відносини з Китаєм

Фесенко вважає, що це емоційне висловлювання Данілова фактично поламало "дуже делікатну, титанічну роботу в побудові діалогу з Китаєм з боку президента Зеленського, МЗС України".

Експерт пояснив, що відносини з Китаєм – це дуже делікатна сфера. І Китай жорстко реагує іноді на суто символічні речі, а тут – таке хамство. На його думку, Данілова "банально принесли в жертву", щоб зберегти хоча б відносно нормальні взаємини з Китаєм.

"Іти на конфлікт з Китаєм зараз нам не з руки. Тим більше. що зараз... президент, МЗС... дуже багато зробили для того, щоб залучити лідера Китаю і Китай загалом на майбутній глобальний саміт миру. І тут отаке висловлювання, яке просто перекреслює фактично всі зусилля української дипломатії, зокрема і президента Зеленського. Я думаю, що саме ця ситуація викликала велике обурення вже з боку нашого президента і призвела до цього кадрового рішення. Він образив високопоставленого китайського дипломата. Китай до цього ставиться дуже ретельно, дуже прискіпливо. Фактично, це образа на адресу країни", – додав політолог.

Фесенко зауважив, що Китай – не та країна, з якою Україна зараз може псувати відносини. Тому екссекретареві РНБО треба було думати, що казати.

"Це не Росія. Про Росію там багато хто і багато чого говорить… Реакція в Пекіні була дуже гострою, дуже негативною. І я думаю, що Китай просто вимагав покарання за таке висловлювання", – підсумував Володимир Фесенко.

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Китайський сюрприз: за що звільнили Данілова? Хто наступний?