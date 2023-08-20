Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16

Україна отримає від Данії 19 сучасних літаків F-16. Загалом до України має прибути 61 літак разом з тими, які пообіцяли Нідерланди.

Данія заявила про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16.

Про це повідомила прем'єр міністерка країни Метте Фредеріксен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 20 серпня.

За її словами, зараз понад 70 людей з України вже тренуються та готуються до навчання.

"Це рішення щодо оборони України, тож метою цього постачання є саме захист України", - наголосила очільниця данського уряду.

Вона додала, що ближче до Нового Року, перші 6 літаків вже прибудуть до України з Данії.

"Ми зараз продовжуємо процес скринінгу. Навчання також невдовзі розпочнеться. Тож я сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків покинуть Данію і попрямують до України. Близько 6-ти з них. Сподіваюся, наступного року ще 8 літаків також попрямують з Данії до України, а ще за рік — ще 5", - повідомила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Там він обговорив поставки винищувачів F-16 для України. За підсумками перемовин стало відомо, що Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

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