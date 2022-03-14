Danone, Nestle, Unilever: у різних країнах активісти виходять на протести проти брендів, які досі на ринку РФ

Danone, Nestle, Unilever: у різних країнах активісти виходять на протести проти брендів, які досі на ринку РФ

Бренди припинили інвестиції в економіку Росії, але повністю, свою діяльність не згорнули.

Від початку війни Російської Федерації на території України, 24 лютого, майже 200 компаній припинили співпрацювати з країною, її громадянами або взагалі пішли з російського ринку. Втім, деякі компанії РФ не покинули або частково залишилися працювати.

ТСН.ua розповідає про бренди, які на третьому тижні російської війни досі не покинули ринок країни-агресорки.

Nestle

Швейцарська компанія з виобництва продуктів харчування повідомила, що закриває свої шість фабрик на території Росії. До слова, близько 90% продукції, яку Nestle продає у Росії, виробляють безпосередньо на підприємствах, що працюють на території країни

Швейчарський гігант також заявив, що призупиняє капітальні інвестиції до країни та припиняє експорт з РФ до сусідніх з нею країн. Втім, Nestle досі продовжує постачати на території країни деяку свою продукцію.

Наразі припинено постачання продукції під брендом Nespresso та води San Pellegrino. Винятком стали дитяче харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин.

Тим часом громадські активісти влаштовують акції та розгорнули компанію в соцмережах з вимогою згорнути діяльність швейцарського бренду в РФ. Крім того, адміністрації компанії передали аналогічне звернення від громадян. Своєю чергою, українскі дипломати ведуть перемовини з представниками топменеджменту Nestle. Крім того, опрацьовується розмова прем'єра Дениса Шмигаля з міністром економіки країни Гі Пармеленом.

Danone

Французька компанія з виробництва молочних продуктів Danone (працює під брендами "Простоквашино", "Активія", Actimel', Evian, "Ростишка") продовжить виробляти молочну продукцію та дитяче харчування в Росії, попри її вторгнення до України. Свої дії виробник пояснює “забезпеченням базових потреб у харчуванні місцевого населення”.

Втім компанія вирішила зупинити всі інвестиційні проєкти у Росії. Слід зазначити, що обсяг інвестицій у роки присутності підприємства в РФ становив понад 2,5 млрд доларів.

До слова, до групи Danone у Росії входять 16 компаній. Виробничі майданчики французького виробника розтшовані у багатьох регіонах країни-агресорки.

Unilever

Британський гігант Unilever з виробництва продуктів харчування та споживчих товарів (зокрема, бренди Persil, Dove, Domestos, Lipton, Clear, Timotei, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", "100 Рецептов красоты") заявив, що продовжить постачати "життєво важливі продукти харчування та гігієни, вироблені в Росії, для жителів Росії". Втім, триматиме це "під пильною увагою".

До слова, припиняти виробничі потужності країні-агресорці Unilever не буде навіть після перемовин з представниками топменеджменту. До слова, наразі направлено лист-звернення посла та поінформовано конфедерацію британської промисловості про вимогу зупинити діяльність у РФ.

Втім, виробник заявив, що більше не буде інвестувати в економіку країни-агресорки. Компанія призупинила весь імпорт та експорт. Гігант продуктів харчування та споживчих товарів також заявив про припинення витрат на рекламу в ЗМІ та інших російських платформах.

На території Росії компанія працює від 1991 року. Випускає свою продукцію на базі чотирьох виробничих кластерів: харчової продукції та морозива в Тульській області, чаю, косметичної продукції та побутової хімії у Санкт-Петербурзі, косметичної продукції в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.

Як повідомлялося, станом на 14 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.